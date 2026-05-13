Βαλένθια για Γιαννακόπουλο: «Είναι τιμωρημένος, δεν έχει ούτε εισιτήριο, ούτε διαπίστευση»
Αποστολή στη Βαλένθια: Ευτυχία Οικονομίδου
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Βαλένθια στο Game 5, αναμέτρηση που δεν θα παρακολουθήσει από κοντά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Παρότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρίσκεται στην ισπανική πόλη, η τιμωρία του παραμένει σε ισχύ, με τους ανθρώπους της Βαλένθια να ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να κάνουν καμία εξαίρεση για τον ισχυρό άντρα του Παναθηναϊκού.
Όπως αναφέρουν άνθρωποι της Βαλένθια στο Gazzetta, δεν πρόκειται να υπάρχει επιπλέον ασφάλεια στο γήπεδο, καθώς για τους Ισπανούς τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όπως τονίζουν, δεν θα έχει ούτε εισιτήριο, ούτε διαπίστευση για την αναμέτρηση, οπότε δεν θα έχει και δικαίωμα παρουσίας στη Roig Arena.
Εκτίμηση των ανθρώπων της Βαλένθια είναι πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα κάνει προσπάθεια να μπει στο γήπεδο, καθώς σε αυτό το σενάριο η τιμωρία του θα αυξηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχει πιθανότητα να χάσει ακόμη και το Final Four, εάν ο Παναθηναϊκός βρεθεί εκεί.
