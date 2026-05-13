Το έχει κάνει 2 φορές το κάνει και μία τρίτη!

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη «Roig Arena» στον «τελικό» της σειράς με τη Βαλένθια (22:00) καθώς ο νικητής του Game 5 θα προκριθεί στο Final-4 της Euroleague στο «T-Center».

Οι «πράσινοι» ενώ βρίσκονταν σε θέση οδηγού όσον αφορά την πρόκριση στο Final-4 χάρη στις δύο νίκες επί ισπανικού εδάφους (67-68, 105-107), πέταξαν φθηνά αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα, χάνοντας αντίστοιχα δις στην Αθήνα (87-91, 86-89).

Έτσι διαμορφώθηκε το 2-2 στη σειρά και όλα θα κριθούν στην Ισπανία για την πρόκριση. Οι «πράσινοι» πλέον καλούνται να παίξουν όλη τη σεζόν σε ένα τελευταίο παιχνίδι στη «Roig Arena», με μοναδικό στόχο ακόμη μία εκτός έδρας νίκη που θα τους χαρίσει το εισιτήριο.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το τεράστιο ψυχολογικό και αγωνιστικό πλεονέκτημα που είχε αποκτήσει. Αντί να «κλειδώσει» την πρόκριση μπροστά στον κόσμο της, έδωσε ξανά… ζωή στη Βαλένθια, η οποία εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις αδυναμίες και τα λάθη του Παναθηναϊκού στα δύο παιχνίδια της Αθήνας.

Έτσι, η σειρά οδηγήθηκε ουσιαστικά από την απόλυτη κυριαρχία του «τριφυλλιού» σε μια κατάσταση απόλυτης ισορροπίας και πίεσης.

Σε αντίθεση με τα δύο πρώτα ματς στην Ισπανία, όπου οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν απόλυτα συγκεντρωμένοι και διαβασμένοι τακτικά, στα παιχνίδια του ΟΑΚΑ έχασαν τον έλεγχο του ρυθμού και επέτρεψαν στη Βαλένθια να επιβάλει το γρήγορο και επιθετικό στυλ παιχνιδιού της. Το γεγονός ότι βρέθηκαν από νωρίς να κυνηγούν μεγάλες διαφορές στο σκορ, τόσο στο τρίτο όσο και στο τέταρτο παιχνίδι, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις δύο ήττες.

Παρά τη δύσκολη κατάσταση, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να φύγει νικητής από τη «Roig Arena», καθώς το έκανε δύο φορές στη σειρά. Στο 2.00 η νίκη-πρόκριση στην Ισπανία.

