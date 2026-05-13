«Ντόπες» Γιαννακόπουλου πριν από το Game 5: Το ιδιαίτερο τετ-α-τετ με Ναν και Λεσόρ!

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο πλευρό των παικτών και του staff του Παναθηναϊκού στο γεύμα της ομάδας στο ξενοδοχείο στη Βαλένθια.

Αποστολή στη Βαλένθια: Ευτυχία Οικονομίδου

Στη Βαλένθια βρίσκεται ήδη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ενόψει του Game 5 με την Βαλένθια, αν και παραμένει τιμωρημένος από την Euroleague για ένα ακόμα παιχνίδι (Game 5 του Παναθηναϊκού με την ισπανική ομάδα).

Η πράσινη ΚΑΕ ενημέρωσε τους φίλους της πως ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας έδωσε το «παρών» στο μεσημεριανό γεύμα της ομάδας και εμψύχωσε παίκτες και προπονητικό επιτελείο πριν το κρίσιμο Game 5 (22:00, live Gazzetta, Novasports 4).

«Παρά το γεγονός ότι του έχει απαγορευτεί η είσοδος στο γήπεδο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παρευρεθεί στην κρίσιμη αποψινή αναμέτρηση, ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταξίδεψε στη Βαλένθια, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των παικτών και του προπονητικού επιτελείου του Παναθηναϊκού AKTOR. Μάλιστα, έδωσε το «παρών» στο μεσημεριανό γεύμα της ομάδας, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με όλους και να τους εμψυχώσει λίγες ώρες πριν από το Game 5 με τη Valencia Basket», ανέφερε η ΚΑΕ.

Το story νωρίτερα με την αποθέωση στον δικηγόρο του

Νωρίτερα μέσα στη μέρα, ο Γιαννακόπουλος ανέβασε video στο story του στο instagram και αποθέωσε τον δικηγόρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Βαγγέλη Δεσύπρη, αποθεώνοντας τον που του βρήκε τρόπο να μπει στο γήπεδο.

