Ο Δημήτρης Οικονόμου είδε τον Ολυμπιακό να απαντάει με το μπάσκετ του στο... χάος της Παρί και θέλει απ' τους «ερυθρολεύκους» να κλείσουν τα αυτιά τους στην περιρρέουσα καταστροφολογία των social media.

Μια μέρα πριν το συναπάντημα του Φαλήρου, ο Τζάστιν Ρόμπινσον μίλησε στο Gazzetta. Αναφέροντας ότι το μπάσκετ της Παρί έχει πολύ... χάος. Είτε με τον Ναντίρ Ιφί στο παρκέ, είτε όχι, η Παρί παίζει το ίδιο μπάσκετ. Αν σε βραχυκυκλώσει, μπορεί να «σκάσεις» και να παραδοθείς.

Ο Ολυμπιακός έσκισε το χαρτί με το πλάνο του πρώτου δεκαλέπτου, αφού αυτή η συνταγή οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στο χάος. Τα όσα πρέπει να κάνει μια ομάδα για να αντιμετωπίσει την Παρί, πάνω - κάτω, είναι δεδομένα.

Ο Τάισον Γουόρντ τα γνώριζε καλύτερα από τον καθένα και το παραδέχτηκε στο Gazz Floor. Τέσσερα χρόνια μέρος αυτού του συστήματος, έβλεπε πράγματα προτού καν συμβούν στο παρκέ. Ο απολογισμός του έγραψε ένα μεγαλοπρεπέστατο 12/5/4, μαζί με 4 κλεψίματα.

Στην πραγματικότητα έκανε πολλά περισσότερα στο παρκέ, με το μάκρος του και την αθλητικότητά του, παίζοντας για δύο και τρεις στην άμυνα. Το καλύτερο κομμάτι του Ολυμπιακού στο παιχνίδι ήρθε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Πιθανόν να είναι και το καλύτερο δεκάλεπτο του Ολυμπιακού στη σεζόν. Σβήστε το πιθανόν, σίγουρα το καλύτερό του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιμένει και ορθώς πράττει, να τοποθετεί τους Εβάν Φουρνιέ και Τάιλερ Ντόρσεϊ στην ίδια πεντάδα. Για να δει τον Γάλλο να βρίσκει τα πατήματά του και να μη χάσει τίποτα από τη φόρμα του ομογενούς γκαρντ, αλλά και για να αποκτήσουν οι δυο τους χημεία, δημιουργώντας ένα «εκρηκτικό» επιθετικό μείγμα. Το ίδιο το παιχνίδι, όμως, τον οδήγησε να έχει έναν απ' τους δύο στο Μιλάνο, όταν μπήκε η αναμέτρηση στο τελικό βιράζ. Το ίδιο το παιχνίδι, τον ώθησε σε παρόμοια απόφαση με την Παρί. Αυτήν τη φορά με τον Φουρνιέ μπροστά, αφού ήταν σε καλύτερη βραδιά.

Η παρουσία του Γουόρντ είναι απαραίτητη για να βρει το φετινό ρόστερ του Ολυμπιακού μια ισορροπία σε άμυνα και επίθεση. Όταν, δε, συνυπήρξε και με τον Παπανικολάου στη 2nd unit, ταυτόχρονα με την αθλητικότητα παιδιών όπως ο Χολ, για την Παρί κρύφτηκε ο ήλιος. Για τον πιστό στρατιώτη αυτής της πεντάδας, Άλεκ Πίτερς, τα λόγια περιττεύουν.

Επιστρέφοντας, όμως, στην προηγούμενη συζήτηση, η συνύπαρξη Ντόρσεϊ - Φουρνιέ πιο πολύ επιζήμια μοιάζει προς το παρόν. Ο κόουτς Μπαρτζώκας σίγουρα γνωρίζει καλύτερα και επιμένει σε αυτήν την πεντάδα που μοιάζει σούπερ απειλητική στην επίθεση, αλλά ευάλωτη στην άμυνα.

Ειδικότερα υπό το πρίσμα του παραμορφωτικού καθρέπτη, κάτω από το οποίο παίζονται τα ματς της Παρί, αυτό ήταν εμφανές. Όταν ο Ολυμπιακός αποφάσισε να βγάλει (όσο μπορεί) την μπάλα από τα χέρια του Ρόμπινσον, που σημάδευε διαρκώς τις αλλαγές στο «4». τα πράγματα έγιναν λίγο πιο απλά. Η Παρί δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού να τρέξει και «πνίγηκε». Την ώρα που οι Πειραιώτες σούταραν εξαιρετικά από την περίμετρο, είδαν τον Φουρνιέ να γίνεται μπροστάρης ακόμα και στην άμυνα, στο καλύτερό του παιχνίδι φέτος και τον Γουόκαπ να ντύνεται εκτελεστής.

Το μπάσκετ κέρδισε το χάος! Το μπάσκετ των 24 ασίστ με 12 λάθη και 43% στο τρίποντο. Μπάσκετ Ολυμπιακού!

Γιατί τέτοια πίεση στον Ολυμπιακό;

Αυτήν τη στιγμή που μιλάμε, το ημερολόγιο είναι καρφωμένο στην 22α Νοεμβρίου. Ο Ολυμπιακός έχει περάσει τα πάνδεινα με τους τραυματισμούς, με αποκορύφωμα ό,τι συνέβη στον Έβανς και μετράει ρεκόρ 8-4, έχοντας τέσσερις νίκες στα τελευταία πέντε παιχνίδια.

Αυτή η μία ήττα στο Μιλάνο, κόντεψε να φέρει την καταστροφή. Αγαπημένη λέξη των social media. Δεν είναι μόνο το μπάσκετ της Παρί που τοποθετεί... παραμορφωτικούς καθρέπτες στο παρκέ, αλλά ολόκληρη η EuroLeague. Ποιος είναι πραγματικά ο Ολυμπιακός; Αυτός που κερδίζει στους 62 πόντους μια από τις καλύτερες επιθέσεις της λίγκας; Η two way βερσιόν του που είδαμε για μεγάλο διάστημα με τους Παριζιάνους αλλά και με τη Ζάλγκιρις ή ο νωθρός εαυτός του στην Ιταλία.

Είναι τόσο απαιτητική η EuroLeague, που μπορεί να γίνεσαι από πρίγκιπας... βάτραχος εν μία νυκτί. Καλό θα είναι να το συνηθίσουν όλοι αυτό και να αντιδρούν με μεγαλύτερη ψυχραιμία.

Ψάχνεται ο Ολυμπιακός; Ναι, ψάχνεται, αλλά ταυτόχρονα βελτιώνεται μέρα με τη μέρα! Και παραμένει λογικό, αφού πολλά πράγματα έχουν αλλοιωθεί στο πέρασμα των χρόνων. Ψάχνεται να χωρέσει τα στοιχεία του Γουόρντ δίπλα στους Φουρνιέ, Ντόρσεϊ. Να βρει τρόπο να επαναφέρει τον Βεζένκοβ στα σημεία που λατρεύει να εκτελεί.

Βελτιώνεται όμως. Βλέπει τον Χολ να γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι της ομάδας. Το έχουμε γράψει πολλές φορές, πως πρόκειται για πολυτέλεια να μπορείς απλώς να πετάξεις 2-3 μπάλες ψηλά και ο σέντερ σου να τις κάνει καλάθι. Την ώρα, μάλιστα, που υπάρχει η σταθερά του Μιλουτίνοφ μπροστά του.

Βλέπει τον Φουρνιέ ολοένα και καλύτερο. Όχι πως ανησυχούσε κανείς για το αν ο Γάλλος, που ξεκίνησε νωθρά τη σεζόν, δε θα βγει μπροστά. Βλέπει τον Τόμας Γουόκαπ να κρίνει ένα ακόμα παιχνίδι, όχι μόνο με την άμυνα, αλλά και με μεγάλα σουτ στο φινάλε. Και πολλά ακόμα, τα οποία αναλύουμε καθημερινά, δεν έχει νόημα να τα απαριθμήσουμε.

Όλα αυτά όσο ψάχνεται και ψάχνει. Αυτόν τον έξτρα γκαρντ που θα αποσυμπιέσει μερικές ευθύνες στην περίμετρο. Ταπεινή μου άποψη, πως ο Ολυμπιακός δε χρειάζεται ακόμα έναν baller. Αυτό που ακούγεται δηλαδή «να βάζει την μπάλα στο καλάθι με κάθε τρόπο». Τέτοιους παίκτες έχει δύο και ψάχνει τρόπο να τους χωρέσει. Δεδομένα όμως, ο πόιντ γκαρντ που θα αποκτηθεί πρέπει να έχει απειλή από απόσταση και να απαγορεύεται το under, απέναντί του. Γιατί και τέτοιους, δύο έχει, παρότι ο Γουόκαπ το τιμωρεί στο ξεκίνημα της σεζόν.

Και ναι μεν ο Νιλικίνα μπορεί να δώσει μερικά στοιχεία με το μάκρος του στην άμυνα και την πίεση στην μπάλα, αλλά οι αποφάσεις του βασίζονται σε ένστικτο και πολλές φορές μεταφέρουν νευρικότητα. Όσο ο Γουόκαπ λείπει από το παρκέ, ο Ολυμπιακός είναι άλλη ομάδα. Η απόκτηση του γκαρντ πρέπει να λύσει το παραπάνω.

Την ώρα που ο Ολυμπιακός μετράει μία... μουντζούρα, αυτήν στο Μιλάνο, αλλά κάθε του νίκη μοιάζει να συνοδεύεται με ένα «ουφ». Αυτήν με τη Μακάμπι, με τη Χάποελ, με την Παρί. «Είναι μια λαίλαπα που δεν μπορείς να την ελέγξεις αυτή τη στιγμή. Επηρεάζει τους πάντα» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μπαρτζώκας για τα social media. Το καλύτερο που έχει να κάνει ο Ολυμπιακός, είναι να κλείσει τα αυτιά του, διότι φανερά επηρεάζεται και αυτή η πίεση πρέπει να αποσυμφορηθεί. Βάρβαρο να ζεις με αυτήν κάθε βράδυ. Μέχρι τότε, το μπάσκετ του θα δίνει ανάσες ανακούφισης στο χάος.