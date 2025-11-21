Ο Κένεθ Φαρίντ απολαμβάνει κάθε λεπτό που περνάει στον Παναθηναϊκό και φροντίζει να το δείχνει μέσα και έξω από τις τέσσερις γραμμές του παρκέ.

Ο Αμερικανός σέντερ έχει αποτελέσει τον παίκτη που έλειπε από το πράσινο παζλ προκειμένου να αντιστραφεί το κλίμα και να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός στις νίκες.

Με την παρουσία του Κένεθ Φαρίντ, οι «πράσινοι» μετρούν τρεις σερί νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και τον ίδιο να πραγματοποιεί τη μία εξαιρετική εμφάνιση μετά την άλλη.

Ο ίδιος ζει τον δικό του μπασκετικό παράδεισο στον Παναθηναϊκό και φροντίζει να το δείχνει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τόσο με την πληθωρική του παρουσία όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι όσο και όσον αφορά το πόσο πολύ έχει ήδη «δέσει» με την ομάδα.

Μετά το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στο «Telekom Center Athens» όπου γνώρισε πραγματική αποθέωση, ο Φαρίντ έγραψε σε ανάρτηση της Euroleague: «Γουάου, χθες το βράδυ ένιωσα σαν να ήμουν στον Παναθηναϊκό καθ' όλη τη διάρκεια της ευρωπαϊκής μου καριέρας. Σας ευχαριστώ φίλοι του Παναθηναϊκού που με δεχτήκατε στην οικογένεια».

Ενώ σε άλλη ανάρτηση από «ποστ» του Παναθηναϊκού, ανέφερε: «Γουάου, έγινα μάρτυρας από πρώτο χέρι σε μια τρομερή ατμόσφαιρα».

Η απάντηση του Φαρίντ στην Euroleague...

...και η απάντηση στην ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR