Stoiximan GBL: Αλλαγή ώρας στο ΑΕΚ-Παναθηναϊκός και σε άλλα πέντε ματς
Άλλαξε η ώρα σε ορισμένα ματς της Stoiximan GBL. Πρόκειται για το ΑΕΚ-Παναθηναϊκός και το Ηρακλής-Άρης της 10ης αγωνιστικής. Επίσης αλλαγή θα έχουμε στο Μαρούσι-Παναθηναϊκός της 12ης αγωνιστικής, αλλά και στα Μύκονος-ΠΑΟΚ, Άρης-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-Καρδίτσα της 13ης αγωνιστικής.
Αναλυτικά οι αλλαγές στην ώρα των ματς
Ο αγώνας ΑΕΚ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-26, θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο SUNEL ARENA το Σάββατο 13-12-2025 και ώρα 20.30 (αντί στις 16.00) με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Ο αγώνας ΗΡΑΚΛΗΣ – ΑΡΗΣ Betsson της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-26, θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ το Σάββατο 13-12-2025 και ώρα 16.00 (αντί στις 20.30) με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Ο αγώνας ΜΑΡΟΥΣΙ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-26, θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ το Σάββατο 27-12-2025 και ώρα 18.30 (αντί στις 18.15) με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Ο αγώνας ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC - ΠΑΟΚ της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-26, θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο Κ.Γ. «ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ» ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ το Σάββατο 3-1-2026 και ώρα 15.45 (αντί στις 16.00) με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Ο αγώνας ΑΡΗΣ Betsson – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-26, θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ την Κυριακή 4-1-2026 και ώρα 13.00 (αντί στις 16.00) με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR – ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-26, θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο TELEKOM CENTER ATHENS την Κυριακή 4-1-2026 και ώρα 16.00 (αντί στις 18.15) με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
