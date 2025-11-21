Άκρως ενθουσιώδες ήταν το κλίμα στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού αμέσως μετά τη νίκη επί της Ντουμπάι BC, με τους Σλούκα και Φαρίντ να κλέβουν εκ νέου την παράσταση.

Όπως φαίνεται οι Κώστας Σλούκας και Κένεθ Φαρίντ έχουν βρει τους δικούς τους... κώδικες επικοινωνίας.

Τόσο μέσα στις τέσσερις γραμμές όπου έχουν αναπτύξει ήδη μια τρομερή επικοινωνία βγάζοντας εξαιρετικές συνεργασίες, όσο και έξω από αυτές. Ειδικά μετά το τέλος των αγώνων και δη μέσα στα αποδυτήρια.

Η αρχή έγινε στο Παρίσι όπου ο Σλούκας αποκαλούσε... τρελαμένος «Manimal» τον Φαρίντ και η συνέχεια δόθηκε στα αποδυτήρια της Μαδρίτης μετά το τέλος του αγώνα με την Ρεάλ. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στο πρώτο ματς του Αμερικανού σέντερ για την Euroleague (σ.σ. έχει προηγηθεί το παιχνίδι με τον Άρη για την Stoiximan GBL) στο Telekom Center Athens.

Σλούκας και Φαρίντ ξέσπασαν και πάλι για τη νίκη των «πρασίνων» απέναντι στην Ντουμπάι BC η οποία ήταν η 3η συνεχόμενη στην Euroleague με αποτέλεσμα να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός το ρεκόρ του στο 8-4.