Κατάμεστο θα είναι το Telekom Center Athens και για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Λίγες ώρες μετά την εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και την εύκολη νίκη απέναντι στην Ντουμπάι BC, οι φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR εξαφάνισαν όλα τα εισιτήρια και την αναμέτρηση με την Παρτίζαν την ερχόμενη Τρίτη (25/11) στο Telekom Center Athens.

Όπως ανακοινώθηκε από την «πράσινη» ΚΑΕ εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια την αναμέτρηση της 13ης αγωνιστικής με αποτέλεσμα να υπάρξει ένα ακόμα sold out σε παιχνίδι του «τριφυλλιού» για την Euroleague.

«ΑΥΤΟ το πλήθος δεν σταματάει ποτέ! Άλλο ένα παιχνίδι στην έδρα μας ή μήπως να αρχίσουμε να το αποκαλούμε «ΦΡΟΥΡΙΟ»;!

Η Τρίτη είναι ήδη αξέχαστη επειδή εσείς την φτιάξατε έτσι φίλοι του Παναθηναϊκού» ανέφερε χαρακτηριστικά η ΚΑΕ.