Παναθηναϊκός: Sold out το παιχνίδι με την Παρτίζαν
Λίγες ώρες μετά την εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και την εύκολη νίκη απέναντι στην Ντουμπάι BC, οι φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR εξαφάνισαν όλα τα εισιτήρια και την αναμέτρηση με την Παρτίζαν την ερχόμενη Τρίτη (25/11) στο Telekom Center Athens.
Όπως ανακοινώθηκε από την «πράσινη» ΚΑΕ εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια την αναμέτρηση της 13ης αγωνιστικής με αποτέλεσμα να υπάρξει ένα ακόμα sold out σε παιχνίδι του «τριφυλλιού» για την Euroleague.
«ΑΥΤΟ το πλήθος δεν σταματάει ποτέ! Άλλο ένα παιχνίδι στην έδρα μας ή μήπως να αρχίσουμε να το αποκαλούμε «ΦΡΟΥΡΙΟ»;!
Η Τρίτη είναι ήδη αξέχαστη επειδή εσείς την φτιάξατε έτσι φίλοι του Παναθηναϊκού» ανέφερε χαρακτηριστικά η ΚΑΕ.
SOLD OUT 💥🏠— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 21, 2025
THIS crowd never stops! Another game at home, or should we start calling it “FORTRESS”?! 👀
Tuesday is already unmissable because you made it that way, #PAOFans! ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/IYdzpHgmCs
