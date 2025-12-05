Ο Ντάριους Τόμπσον μίλησε στο Gazzetta για το όνειρο του NBA, τη σύνδεση του ονόματός του με τον Ολυμπιακό, αλλά και για την ξεχωριστή εμπειρία του Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής. Οι «πράσινοι» σκοπεύουν να συνεχίσουν το σερί των 4 νικών (9-4), όσο οι Ισπανοί πραγματοποιούν μία εξαιρετική σεζόν με βαθμολογία 8-5.

Η Βαλένθια επέστρεψε ξανά στη EuroLeague και παρά τις αμφιβολίες, έχει θέσει ήδη πολύ ψηλά τον πήχη ούσα μία από τις πιο επικίνδυνες ομάδες στη διοργάνωση. Ο Ντάριους Τόμπσον πραγματοποιεί χωρίς τυμπανοκρουσίες μία από τις πιο παραγωγικές σεζόν της καριέρας του και στις δύο πλευρές του παρκέ πρωταγωνιστώντας για την ομάδα του κόουτς Μαρτίνεθ.

Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ μίλησε στο Gazzetta ενόψει της αναμέτρησης στην Αθήνα, αναφερόμενος σε πρώτο χρόνο σε όσους αμφισβητούσαν τη δυναμική της Βαλένθια.

«Ο καθένας έχει τις δικές του σκέψεις και απόψεις. Για εμάς που είμαστε νέα ομάδα, είναι λίγο αναμενόμενο να μην πιστεύει κανείς πολύ σε μας. Απλώς το χρησιμοποιούμε ως κίνητρο και προσπαθούμε να αποδείξουμε σε όλους ότι κάνουν λάθος», είπε χαρακτηριστικά.

Συνέχισε μιλώντας για το ανταγωνιστικό πρόσωπο της ομάδας, αλλά αναφέρθηκε και στη δική του επιλογή να γίνει μέρος αυτού του συνόλου. Ήδη, ο έμπειρος γκαρντ εμφανίζεται φέτος πιο δυνατός στα ριμπάουντ, πιο σταθερός αμυντικά και συνολικά πολύ πιο επιδραστικός, παρότι η χρήση του στο παιχνίδι παραμένει η ίδια. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη αγωνιστική εξέλιξη, που τον έχει ανεβάσει επίπεδο σε κάθε τομέα.

«Νομίζω ότι απλώς πιστεύουμε ο ένας στον άλλο. Όλοι βγαίνουμε στο παρκέ και δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για την ομάδα, ό,τι κι αν χρειάζεται. Όλοι παίζουμε περιορισμένα λεπτά, οπότε όταν είμαστε στο παρκέ παίζουμε όσο πιο σκληρά μπορούμε. Νομίζω ότι αυτό μας βοηθάει πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στην Ισπανία. Πάντα έλεγα ότι μου αρέσει το ισπανικό στυλ παιχνιδιού, ο γρήγορος ρυθμός. Μου ταιριάζει, οπότε μπορώ να πω ότι είμαι πραγματικά χαρούμενος που είμαι εδώ».

Ο Τόμπσον είναι ένας παίκτης που οκ ολίγες φορές έχει αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό και μάλιστα υπό διαφορετικές συνθήκες έχοντας αποκτήσει πλέον μεγάλη εμπειρία. Ως rookie, στη regular season, στα play offs, που τόνισε ότι η περσινή σειρά ήταν «ανοιχτή», και τον έχει μάθει σε πολλές εκφάνσεις, γνωρίζοντας σίγουρα τι να... περιμένει.

«Οι γκαρντ τους είναι πολύ ταλαντούχοι και το έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια. Έχουν εμπειρία πεωταθλητή και ξέρουν τι χρειάζεται για να κερδίσουν. Πρέπει να δούμε τα βίντεο και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους δυσκολέψουμε. Δεν μπορείς να σταματήσεις εντελώς παίκτες που έχουν την μπάλα τόσο πολύ. Απλώς προσπαθούμε να τους δυσκολέψουμε όσο γίνεται», είπε και συνέχισε μιλώντας για την ατμόσφαιρα που συναντά κάθε φορά στο γήπεδο των «πράσινων».

«Είναι υπέροχη εμπειρία. Για έναν Αμερικανό παίκτη, η εμπειρία στην Ευρώπη είναι μοναδική, και το ΟΑΚΑ είναι ένα από αυτά τα γήπεδα που πρέπει να ζήσεις. Ο κόσμος, το παρκέ, όλα είναι διαφορετικά. Είναι συναρπαστικό να παίζεις μπροστά σε αυτούς τους φιλάθλους», δήλωσε.

Φυσικά ως Αμερικανός που διανύει τη δική του πορεία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση δεν γινόταν να μην σχολιάσει την άφιξη του Κένεθ Φαρίντ στον Παναθηναϊκό, που άλλαξε τα δεδομένα, ενώ αναδείχθηκε και MVP με το... καλησπέρα σας.

«Δεν έχω δει πολύ, αλλά ξέρω ότι κέρδισε το βραβείο MVP του μήνα, που είναι τεράστια διάκριση, ειδικά για νέο μέλος της ομάδας. Κάνει μεγάλη διαφορά για αυτούς, ειδικά με τα προβλήματα τραυματισμών που είχαν στους ψηλούς».

Η άφιξη του Κένεθ Φαρίντ στη EuroLeague είναι απλά ένα παράδειγμα από τα πολλά όλων εκείνων των Αμερικανών που έχουν αρχίσει και διαπρέπουν στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, ενώ το αντίστοιχο συμβαίνει στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

«Το μπάσκετ είναι ένα παγκόσμιο άθλημα και εξελίσσεται παντού. Όπως είπατε, οι ομάδες του NBA παίρνουν Ευρωπαίους παίκτες και οι Ευρωπαίοι φέρνουν Αμερικανούς. Είναι απλώς ένα παγκόσμιο άθλημα και είναι καλό να βλέπεις ότι το μπάσκετ απολαμβάνεται παντού», τόνισε ο Τόμπσον.

Ο ίδιος έχει απασχολήσει αρκετές φορές τα ελληνικά μέσα, καθώς το όνομά του έχει συνδεθεί συγκεκριμένα με τον Ολυμπιακό αρκετά καλοκαιριά, από την πρώτη του κιόλας σεζόν που ήταν και πολλά υποσχόμενη, ενώ μάλιστα η ομάδα βρίσκεται και τώρα ξανά σε αναζήτηση γκαρντ. Ο ίδιος δεν έδωσε συνέχεια σε οτιδήποτε μπορεί να έχει ακουστεί θέλοντας να επικεντρωθεί στους στόχους του με τη Βαλένθια.

«Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι έχουν ποτέ επικοινωνήσει μαζί μου. Δεν είμαι σίγουρος, ίσως να μίλησαν με τον ατζέντη μου, αλλά δεν νομίζω ότι βγήκε κάτι από αυτό. Οπότε δεν ξέρω πολλά για να σας πω για αυτή την κατάσταση. Είμαι χαρούμενος εκεί που είμαι και δεν θέλω να σκέφτομαι κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί, αλλά ό,τι και να λένε είναι εντάξει. Εγώ σκέφτομαι μόνο την ομάδα μου τώρα».

The Darius Thompson Leap



Thompson is quietly having one of the best guard seasons in the EuroLeague. 🚀

💠 95th percentile in Points per Possession (1.15)

💠 Turnovers cut in half

💠 Better rebounder + defender

💠 Same usage, much higher impact



A complete evolution. pic.twitter.com/0h77KYpty9 — Clutch Data (@clutchdata_) November 20, 2025

Αντίθετα, με άλλους παίκτες του επιπέδου του, ο Ντάριους Τόμπσον, δεν δοκίμασε ποτέ την τύχη του στις ΗΠΑ και το NBA κι εκεί είναι που έρχονται «τι θα γινόταν αν».

«Πάντα έχεις το όνειρο, ειδικά ως Αμερικανός. Μερικές φορές σκέφτεσαι ότι αν δεν μπεις στο NBA, δεν έχεις επιτυχία ή αποτυγχάνεις. Αλλά όταν πας στο εξωτερικό και ζήσεις την εμπειρία, ειδικά την EuroLeague και τις ευκαιρίες που σου δίνει, καταλαβαίνεις ότι παίζεις ακόμα σε πολύ υψηλό επίπεδο, πιθανότατα στη δεύτερη καλύτερη λίγκα μετά το NBA και με πολλούς πρώην παίκτες του NBA,. Καταλαβαίνεις ότι είσαι ακόμα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι διασκεδαστικό, απολαυστικό και έχει υπάρξει μια υπέροχη διαδικασία».

Φέτος ο 30χρονος γκαρντ έζησε την εμπειρία με την Εθνική Ιταλίας στο EuroBasket 2025, ακόμα κι αν δεν κατάφερε να περάσει στους «8» της διοργάνωσης.

«Ήταν υπέροχη εμπειρία να παίξω για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα. Το στυλ είναι διαφορετικό από την EuroLeague, αλλά ήταν απολαυστικό και τιμητικό να εκπροσωπήσω την εθνική. Τι θα φέρει το μέλλον, δεν ξέρουμε – απλώς περιμένουμε να δούμε».

Όσον αφορά και το δικό του μέλλον στη Βαλένθια, ο Τόμπσον δήλωσε: «Πάμε παιχνίδι-παιχνίδι. Δεν σκέφτομαι πολύ μακριά, γιατί στην EuroLeague όλα μπορούν να συμβούν. Παίρνουμε ένα παιχνίδι τη φορά και βλέπουμε το αποτέλεσμα στο τέλος της χρονιάς».