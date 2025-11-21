Φαρίντ: «Είναι αδερφός μου στον πόλεμο ο Λεσόρ και ελπίζω να είμαστε μαζί σύντομα στο γήπεδο»

Ο Κένεθ Φαρίντ μίλησε στη Flash interview, αμέσως μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ντουμπάι BC με 103-82, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε την 8η νίκη του στη φετινή EuroLeague, κερδίζοντας τη Ντουμπάι BC με 103-82.

Ο Κένεθ Φαρίντ ήταν για ακόμη ένα βράδυ καταλητικός, πετυχαίνοντας 9 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κοψίματα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Φαρίντ:

Για τα συναισθήματά του: «Ηταν συναρπαστικό, ένιωσα ανατριχίλα, οι φίλαθλοι με αγκάλιασαν και ένιωσα την αγάπη τους. Παίζω για πολύ καιρό. Εδώ το καταλαβαίνω τώρα, ήταν sold out το γήπεδο και ήταν μια υπέροχη ατμόσφαιρα».

Για την απόδοσή του: «Εγώ κάνω απλά τη δουλειά μου. Μου αρέσει να παίζω άμυνα, να δίνω ενέργεια μέσα από την άμυνα, να κάνω μπλοκ και να μην αφήνω τους αντιπάλους να σκοράρουν. Ελπίζω να κάνω ένα poster κάρφωμα σε κάποιον άλλον εδώ στο ΟΑΚΑ. Ξέρω να πασάρω την μπάλα, προσπαθώ να τους βρω και να τους καταλάβω για να τη δίνω όπως τη θέλουν. Σήμερα διάβασαν το παιχνίδι μου».

Για το πότε θα τραγουδήσει κάποιο σύνθημα μαζί με τον κόσμο και τον Λεσόρ: «Πρέπει να μάθω τους στίχους και χρειάζομαι λίγο χρόνο. Είναι αδερφός μου στον πόλεμο ο Λεσόρ και ελπίζω να είμαστε μαζί σύντομα στο γήπεδο».