H Mονακό του Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Κόρι Τζόσεφ για την ενίσχυση της περιφέρειας της.

H ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε στο... ρελαντί της άστοχης Βιλερμπάν μέσα στη Λιόν με 84-52 στο τελευταίο της ματς και έφτασε τις επτά νίκες ύστερα από 12 αγωνιστικές στην Euroleague.

Αλλά οι Μονεγάσκοι... χτυπούν σε όλα τα επίπεδα με σκοπό να ενισχύσουν ρόστερ ενόψει της συνέχειας και να προσθέσουν ποιότητα στην περιφέρεια τους.

Η Μονακό βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Κόρι Τζόσεφ για την ενίσχυση της γραμμής των γκαρντ. O 34χρονος Καναδός παραμένει free agent έπειτα από μια σημαντική καριέρα στο ΝΒΑ. Διεθνής με την εθνική ομάδα της πατρίδας του.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Σπερς, Ράπτορς, Πέισερς, Κινγκς, Πίστονς, Γουόριορς και Μάτζικ. Το 2014 πήρε πρωτάθλημα με τους Σπερς. Στην καριέρα του στο ΝΒΑ έχει παίξει σε 866 ματς με μέσο όρο 6.7 πόντους, 2.9 ασίστ και 2.7 ριμπάουντ.

Την αγωνιστική περίοδο 2024-25 έπαιξε στο Ορλάντο και μέτρησε 3.5 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ κατά μέσο όρο στα 50 ματς που πάτησε παρκέ. Στα 16 εξ αυτών ξεκίνησε βασικός.