Ο Κένεθ Φαρίντ, έχει τραβήξει τα «βλέμματα» με τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στον Παναθηναϊκό, με τον Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ να τον αποθέωνει, μέσω ανάρτησής του.

Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ, μέσω μιας ανάρτησης στα social media, αποθέωσε τον Κένεθ Φαρίντ, έπειτα από το εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο που πραγματοποίησε κόντρα στην Ντουμπάι BC.

Ο νεοφερμένος σέντερ του Παναθηναϊκού, είχε τέσσερα μπλοκ στο ημίχρονο με την Ντουμπάι BC και έγινε αφορμή σχολιασμού από τον παίκτη της Μονακό.



Στη συνέχεια ο Μπλόσομγκεϊμ, τον αποθέωσε στο twitter, λέγοντας πως «ο Φαρίντ θα μέινει στην Αθήνα και μετά το τέλος της σεζόν».

