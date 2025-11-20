Τρέλα παίκτη της Μονακό με Φαρίντ: «Μπορεί να μείνει στον Παναθηναϊκό και μετά το τέλος της σεζόν»

Ο Κένεθ Φαρίντ, έχει τραβήξει τα «βλέμματα» με τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στον Παναθηναϊκό, με τον Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ να τον αποθέωνει, μέσω ανάρτησής του.

Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ, μέσω μιας ανάρτησης στα social media, αποθέωσε τον Κένεθ Φαρίντ, έπειτα από το εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο που πραγματοποίησε κόντρα στην Ντουμπάι BC.

Ο νεοφερμένος σέντερ του Παναθηναϊκού, είχε τέσσερα μπλοκ στο ημίχρονο με την Ντουμπάι BC και έγινε αφορμή σχολιασμού από τον παίκτη της Μονακό.


Στη συνέχεια ο Μπλόσομγκεϊμ, τον αποθέωσε στο twitter, λέγοντας πως «ο Φαρίντ θα μέινει στην Αθήνα και μετά το τέλος της σεζόν».

 

Δείτε την ανάρτησή του:

     

