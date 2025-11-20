Τρέλα παίκτη της Μονακό με Φαρίντ: «Μπορεί να μείνει στον Παναθηναϊκό και μετά το τέλος της σεζόν»
Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ, μέσω μιας ανάρτησης στα social media, αποθέωσε τον Κένεθ Φαρίντ, έπειτα από το εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο που πραγματοποίησε κόντρα στην Ντουμπάι BC.
Ο νεοφερμένος σέντερ του Παναθηναϊκού, είχε τέσσερα μπλοκ στο ημίχρονο με την Ντουμπάι BC και έγινε αφορμή σχολιασμού από τον παίκτη της Μονακό.
Ο Φαρίντ έγινε... Μουτόμπο: Με δύο τρομερές τάπες σήκωσε το γήπεδο στο πόδι και τον Γκριγκόνις από το... ποδήλατο!
Στη συνέχεια ο Μπλόσομγκεϊμ, τον αποθέωσε στο twitter, λέγοντας πως «ο Φαρίντ θα μέινει στην Αθήνα και μετά το τέλος της σεζόν».
Δείτε την ανάρτησή του:
Faried will be in Athens the rest of the season if not longer— Jaron Blossomgame (@JaronBgame) November 20, 2025
