H Μarca στέκεται στην περίπτωση του 20χρονου Σέρχιο Ντε Λαρέα που έχει...παραγκωνιστεί το τελευταίο διάστημα στη Βαλένθια.

Στο θέμα του Σέρχιο Ντε Λαρέα ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί σε κανένα από τα τρία παιχνίδια αυτής της εβδομάδας για τη Βαλένθια στέκεται η Marca.

Ένας παίκτης που ξεκίνησε εντυπωσιακά στο Εurobasket, αλλά και με τη φανέλα της Βαλένθια τη σεζόν, ενώ έγινε ο νεότερος MVP στην ιστορία του Supercopa Endesa. Αλλά δεν έπαιξε λεπτό στους 3 τελευταίους αγώνες, χωρίς ο σύλλογος να αναφέρει κανένα τραυματισμό. «Υπάρχει πρόβλημα» αναρωτιέται στο άρθρο του το ισπανικό Μέσο.

Η απόδοση του Ντε Λαρέα έχει μειωθεί στα α δύο τελευταία του παιχνίδια. Στην ήττα από τη Ζαλγκίρις, είχε 0/3 στα δίποντα και 0/1 στα τρίποντα. Στην ήττα από τη Γρανάδα , η οποία δεν είχε κερδίσει αγώνα μέχρι τότε, ο πόιντ γκαρντ δεν πέτυχε σουτ και τελείωσε με -4 στο ranking.

Mάλιστα το ματς με τη Γρανάδα ήταν και το τελευταίο που πάτησε παρκέ. Δεν αγωνίστηκε στα ματς της Euroleague με Ρεάλ και Παρί, αλλά ούτε κόντρα στην Τενερίφη. Μέχρι τώρα, ο Ντε Λαρέα έχει 6,8 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 3 ασίστ στην Liga Endesa, αλλά και 7 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ στην EuroLeague. Και στις δύο, είχε κατά μέσο όρο λίγο πάνω από 15 λεπτά ανά παιχνίδι.