Βαλένθια: Έγραψε ιστορία ο 19χρονος Ντε Λαρέα
Η Βαλένθια κατέκτησε το Super Cup Ισπανίας ρίχνοντας στο... καναβάτσο την Ρεάλ Μαδρίτης με 94-98 για να κάνει δικό της το δεύτερο Super Cup στην ιστορία της. Πρωταγωνιστής στον πρώτο τίτλο της σεζόν ήταν ο Σέρχιο Ντε Λαρέα που θαυμάσαμε και στο Eurobasket με την Ισπανία.
Ο περιφερειακός της Βαλένθια έγινε ο νεότερος MVP στην ιστορία του Super Cup σε ηλικία 19 ετών και 298 ημερών, αφήνοντας πίσω τον Τιάγκο Σπλίτερ. Ο Ντε Λαρέα ήταν εντυπωσιακός στον τελικό και πρώτος σκόρερ με 21 πόντους.
Μεγάλο project για το ισπανικό μπάσκετ και φέτος θα τον απολαύσουμε και στη Euroleague με τη φανέλα της Βαλένθια. Στο Eurobasket ο περισσότερος κόσμος πήρε μια πρώτη γεύση από όλα όσα μπορεί να κάνει.
🗣️ Sergio de Larrea envía un mensaje a toda su gente tras proclamarse MVP— DAZN España (@DAZN_ES) September 28, 2025
"Vamos a por todas"#SupercopaEndesaxDAZN 🏀 pic.twitter.com/p5lVVmO6dS
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.