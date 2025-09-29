Mετά τις ελπιδοφόρες εμφανίσεις του με την Ισπανία στο Eurobasket, ο ΝτεΛαρέα συνεχίζει να εντυπωσιάζει και στο Super Cup.

Η Βαλένθια κατέκτησε το Super Cup Ισπανίας ρίχνοντας στο... καναβάτσο την Ρεάλ Μαδρίτης με 94-98 για να κάνει δικό της το δεύτερο Super Cup στην ιστορία της. Πρωταγωνιστής στον πρώτο τίτλο της σεζόν ήταν ο Σέρχιο Ντε Λαρέα που θαυμάσαμε και στο Eurobasket με την Ισπανία.

Ο περιφερειακός της Βαλένθια έγινε ο νεότερος MVP στην ιστορία του Super Cup σε ηλικία 19 ετών και 298 ημερών, αφήνοντας πίσω τον Τιάγκο Σπλίτερ. Ο Ντε Λαρέα ήταν εντυπωσιακός στον τελικό και πρώτος σκόρερ με 21 πόντους.

Μεγάλο project για το ισπανικό μπάσκετ και φέτος θα τον απολαύσουμε και στη Euroleague με τη φανέλα της Βαλένθια. Στο Eurobasket ο περισσότερος κόσμος πήρε μια πρώτη γεύση από όλα όσα μπορεί να κάνει.