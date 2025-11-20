Η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές (20/11, 19:30), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague. Ο Τσάβι Πασκουάλ είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει το δεύτερο ντεμπούτο του, ως head coach της ισπανικής ομάδας, έπειτα από 17 χρόνια.

Ο Τσάβι Πασκουάλ επιστρέφει στον πάγκο της Μπαρτσελόνα ως πρώτος προπονητής, στην αναμέτρηση κόντρα στην Αναντολού Εφές.

Ο Ισπανός θα ξαναζήσει το συναίσθημα του να κάνει ντεμπούτο ως head coach, στην ομάδα της «καρδιάς του» κόντρα στην Εφές.

Η επιστροφή στην καρέκλα που έκατσε για οκτώ χρόνια

Όλα ξεκίνησαν τη σεζόν 2008-09, όταν η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς.

Τότε ο βοηθός του, Τσάβι Πασκουάλ ως δεύτερος και με τρία χρόνια εμπειρίας στην «πλάτη» με την ισπανική ομάδα, ανέλαβε τα «ηνία» της, ως πρώτος και έμεινε για τα υπόλοιπα έξι χρόνια.

Στο επίσημο ντεμπούτο του στην EuroLeague ως πρώτος, επικράτησε της Νανσί με (54-82).

Τη συγκεκριμένη χρονιά 2008-09, η Μπαρτσελόνα βρέθηκε στο Final Four του Βερολίνου, χάνοντας στον ημιτελικό από την Τσσκα (82-78) και κερδίζοντας τον Ολυμπιακό (95-79) στον μικρό τελικό, κατακτώντας την τρίτη θέση.

Στο διάστημα των οκτώ ετών του στον πάγκο, ο Ισπανός τεχνικός κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα Ισπανίας, τρία Κύπελλα, μία EuroLeague, τέσσερα σούπερ καπ και επτά τουρνουά Καταλονίας.

Η απομάκρυνσή του ήρθε όταν τη σεζόν 2015-16.

Τότε που αποκλείστηκε στα πλέι-οφ της EuroLeague, απο τη Λοκομοτίβ Κουμπάν του Γιώργου Μπαρτζώκα και αποκορύφωμα, το χαμένο πρωτάθλημα από τη Ρεάλ με (3-1) συνολικό σκορ, στους τελικούς του καλύτερου πρωταθλήματος της Ευρώπης.

Στη συνέχεια ο πολύπειρος coach, μετακόμισε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Παρέμεινε στη χώρα μας για δύο έτη, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα Ελλάδας και ένα Κύπελλο και επιστρέφοντας τους «πράσινους» στα πλέι-οφ της EuroLeague και τις δύο σεζόν, δίχως όμως να τους οδηγήσει στο final four.

Επόμενος σταθμός στην καριέρα του ήταν η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, που την οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε πλέι οφ της EuroLeague.(2017-2018).

Κατέκτησε τέσσερα τρόπαια ως πρώτος προπονητής της ρωσικής ομάδας και έπειτα από πέντε χρόνια αποχαιρέτησε.

Ερχόμενος στην Μπαρτσελόνα, θα τη βρει στην 6η θέση της κατάταξης με θετικό ρεκόρ 7 νικών και 4 ηττών στην EuroLeague.

Η Μπαρτσελόνα σκοράρει μ.ο 86.2 πόντους και μοιράζει 18.6 ασίστ ανά παιχνίδι.

Συν τοις άλλοις, είναι η μοναδική ομάδα μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα που αλλάζει προπονητή μεσούσης της σεζόν.

