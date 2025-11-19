Ο Ερυθρός Αστέρας «χαμογελάει» ξανά με την επιστροφή των απόντων του ενώ τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο ντεμπούτο του πολυαναμενόμενου NBAer στη EuroLeague.

Οι απόντες του Ερυθρού Αστέρα επέστρεψαν κανονικά στις προπονήσεις και ετοιμάζονται να βάλουν μποστά τις μηχανές ενόψει της 12ης αγωνιστικής EuroLeague όπου θα αντιμετωπίσουν τη Βαλένθια εκτός έδρας.

Καλά είναι τα νέα για τον Σάσα Ομπράντοβιτς, καθώς επίτέλους οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου θα μπορέσουν να τα παραταχθούν πλήρεις. Συγκεκριμένα, ο Τσίμα Μονέκε, ο Τζόρνταν Νουόρα και ο ΝτεΒόντε Γκρέιαμ επέστρεψαν σε πλήρη ρυθμό και ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις της ομάδας την πιο κατάλληλη στιγμή, που προ των πυλών βρίσκονται αρκετά εκτός έδρας τεστ.

Στο προσκήνιο βρίσκεται το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του Γκρέιαμ για πρώτη φορά στη γηραιά ήπειρο. Ο 30χρονος Αμερικανός δεν έχει αγωνιστεί ποτέ εκτός ΗΠΑ, ενώ έχει βρεθεί για έξι χρόνια στον «μαγικό» κόσμο του NBA.

Ο Γκρέιαμ έκανε τα πρώτα του βήματα στο NBA με τους Χόρνετς (2018-21), πριν μετακομίσει στους Πέλικανς (2021-23) και στη συνέχεια στους Σπερς (2023-24). Την περσινή χρονιά αγωνίστηκε στη θυγατρική των Λέικερς στη G-League, συνεχίζοντας εκεί τη διαδρομή του.

Στο ενεργητικό του μετρά 336 αγώνες κανονικής περιόδου στο NBA, με μέσο όρο 11,1 πόντους (81,2% στις βολές, 37,1% εντός πεδιάς και 35,4% από το τρίποντο), 4,3 ασίστ και 2,3 ριμπάουντ ανά παιχνίδι. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει και σε 6 αναμετρήσεις Playoffs με τη Νέα Ορλεάνη το 2022 και τώρα είναι έτοιμος για το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο.