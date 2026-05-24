H Μπαρτσελόνα πήρε το Clásico και κατέκτησε το NextGen EuroLeague

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 85-77 της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Adidas Next Generation Tournament, του τουρνουά εφήβων της EuroLeague, που διεξήχθη την Κυριακή (24/5) στο Telekom Center Athens.

Οι δύο ισπανικές ομάδες έκαναν εύκολα το 3/3 στη φάση των ομίλων και ο τελικός ήταν συναρπαστικός.

MVP του αγώνα ήταν ο Σέρβος Νίκολα Κουστουρίτσα της Μπαρτσελόνα, ο οποίος έκανε double-double με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Πρώτος σκόρερ της Ρεάλ ήταν ο Ρώσος Αμόσοφ με 16 πόντους.

Η Μπαρτσελόνα έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου χάρη στο επιμέρους 25-15 που έκανε στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Τα δεκάλεπτα: 22-24, 38-39, 62-60, 77-85.