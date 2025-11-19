Βιλερμπάν: Έτοιμος για ντεμπούτο ο Ερτέλ, εκτός ο Ντε Κολό
Η Βιλερμπάν ετοιμάζεται για να υποδεχθεί τη Μονακό στη 12η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Τομά Ερτέλ να έρχεται για να κάνει το ντεμπούτο στη σεζόν.
Ο βετεράνος Γάλλος γκαρντ έμεινε εκτός από τις πρώτες 11 αγωνιστικές, αλλά επιστρέφει στη δράση και τίθεται στη διάθεση του Πιερίκ Πουπέ.
Ο οποίος, βέβαια, έχει άλλη απουσία στα γκαρντ. Και αυτήν ακούει στο όνομα του Νάντο Ντε Κολό. Ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής με τη Ζάλγκιρις και κουβαλάει ένα θέμα στους οπίσθιους μηριαίους, μένοντας εκτός από το παιχνίδι με τη Μονακό.
Στο οποίο η Βιλερμπάν δε θα έχει ούτε τον Μελβίν Αζινζά, καθώς και τον Έντουιν Τζάκσον.
