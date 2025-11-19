Το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του Τομά Ερτέλ αναμένεται να γίνει στην αποψινή αναμέτρηση της Βιλερμπάν με τη Μονακό, για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Η Βιλερμπάν ετοιμάζεται για να υποδεχθεί τη Μονακό στη 12η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Τομά Ερτέλ να έρχεται για να κάνει το ντεμπούτο στη σεζόν.

Ο βετεράνος Γάλλος γκαρντ έμεινε εκτός από τις πρώτες 11 αγωνιστικές, αλλά επιστρέφει στη δράση και τίθεται στη διάθεση του Πιερίκ Πουπέ.

Ο οποίος, βέβαια, έχει άλλη απουσία στα γκαρντ. Και αυτήν ακούει στο όνομα του Νάντο Ντε Κολό. Ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής με τη Ζάλγκιρις και κουβαλάει ένα θέμα στους οπίσθιους μηριαίους, μένοντας εκτός από το παιχνίδι με τη Μονακό.

Στο οποίο η Βιλερμπάν δε θα έχει ούτε τον Μελβίν Αζινζά, καθώς και τον Έντουιν Τζάκσον.