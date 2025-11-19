Το παιχνίδι της Βιλερμπάν με τη Μονακό είναι αυτό που ανοίγει το πρόγραμμα της EuroLeague για τη 12η αγωνιστική.

Η αυλαία της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague ανοίγει από την Τετάρτη, με τον γαλλικό... εμφύλιο της Βιλερμπάν απέναντι στη Μονακό να είναι το μοναδικό παιχνίδι της αποψινής βραδιάς.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, ξεκινάει ένα φορτωμένο πρόγραμμα με εκτός έδρας αναμετρήσεις, γεγονός στο οποίο στάθηκε ο ίδιος. «Δεν καταλαβαίνω το νέο πρόγραμμα της EuroLeague. Κάποιες ομάδες έχουν επτά σερί εκτός έδρας παιχνίδια και μετά πέντε σερί εντός. Δεν ξέρω αν έφτιαξε ΑΙ το πρόγραμμα ή κάποιος άλλος αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν είναι φυσιολογικό να γίνεται αυτό. Δεν μπορείς να προετοιμάσεις την ομάδα σου έτσι. Αλλά είσαι αναγκασμένος. Κάποιοι προπονητές χάνουν τις δουλειές τους εξαιτίας αυτού. Επειδή έχουν πολλές σερί ήττες. Δεν είναι κανονικό» ανέφερε ο Σπανούλης, ενόψει της αναμέτρησης.

Με τη Μονακό να έχει ρεκόρ 6-5 και να βρίσκεται στην 9η θέση, ενώ η Βιλερμπάν με 3-8 είναι 20ή. Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο στις 21:00 (Novasports 4 - Live στο Gazzetta).