Η Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται σε κρίση, με τα αποτελέσματα στην EuroLeague να έχουν δημιουργήσει «αναμπουμπούλα» σε ομάδα και οπαδούς.

Η Βιλερμπάν επικράτησε της Παρτίζαν στην 11 η αγωνιστική της EuroLeague, με την ήττα αυτή να φέρνει την μεγάλη αναμπουμπούλα στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καθώς τα πράγματα δεν φαίνονται καθόλου καλά για τον σύλλογο του Βελιγραδίου.

Με την Παρτίζαν να βρίσκεται μόλις στην 17η θέση της κατάταξης, με ρεκόρ 4-7, ενώ έχει ήδη χάσει δύο ματς στην έδρα της. Επιπλέον, ακολουθούν δύο ματς με Φενέρ (στο Βελιγράδι) και Παναθηναϊκό (στην Αθήνα), πράγμα που σημαίνει πως το ρεκόρ μπορεί να γίνει ακόμη χειρότερο.

Μάλιστα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε με σκληρά λόγια μετά την ήττα, τόσο σκληρά, που στην Σερβία θυμήθηκαν στην συνέντευξη Τύπου που είχε δώσει μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής ομάδας στο EuroBasket του 2005.

«Ξεκινήσαμε τον αγώνα με απαράδεκτο τρόπο, είναι κρίμα όπως φαινόμασταν, οι παίκτες συμπεριφέρονται ασυνήθιστα, πρέπει να αναρωτηθούν καλά. Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων έρχεται να τους υποστηρίξει και τους αξίζει να δουν μια ομάδα που θα παλέψει και θα δώσει τις ευχές του. Οι λόγοι είναι απλοί, οι παίκτες δεν σκέφτονται το παιχνίδι, όταν μπήκα στα αποδυτήρια πριν από τον αγώνα, ήταν όλοι στα τηλέφωνά τους. Προσπάθησα να τους σηκώσω, να κάνω αλλαγές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δεν ξέρω πια πώς να αντιδράσω. Όχι, ναι, είμαι απογοητευμένος, αλλά δεν έχω λόγια (για να εξηγήσω) πόσο άσχημα νιώθω. Δεν καταλαβαίνουν ότι κάποιος έρχεται στο παιχνίδι εξαιτίας τους. Το ελάχιστο είναι να είναι συγκεντρωμένοι, είναι αδύνατο κάποιος να έχει μεγαλύτερη επιθυμία από αυτούς. Αυτό που επαναλήφθηκε στα προηγούμενα τέσσερα παιχνίδια, κακή άμυνα, κακές αποφάσεις στην επίθεση στο τέλος, επαναλαμβάνεται», είπε ο Ζοτς, με τα λόγια του να δείχνουν τον θυμό και την αγανάκτησή του.

Η κριτική από τα μίντια και τους φιλάθλους στην χώρα είναι έντονη, με μερικούς να κάνουν λόγο ακόμη και για θέμα παραμονής ή όχι του Ομπράντοβιτς. Παρόλα αυτά, ο πρόεδρος της ομάδας, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, έβαλε τέλος σε αυτά, ξεκαθαρίζοντας πως στηρίζει τον Ζοτς και πως έχει σκοπό να κάνει κάτι για να βοηθήσει την ομάδα.

«Από την αρχή της σεζόν, είπα ποιοι είναι οι τρεις στόχοι μας. Ένας από τους τρεις είναι η πειθαρχία στην ομάδα, προφανώς αυτός ο στόχος δεν επιτυγχάνεται... Θα το συζητήσουμε και αυτό. Χθες, κατά τη διάρκεια της ημέρας, όλοι στον σύλλογο έλαβαν τον κανονικό τους μισθό, ο σύλλογος έχει ρευστότητα και πληρώνει τις υποχρεώσεις του εγκαίρως, αυτή είναι δουλειά της διοίκησης », λέει ο Μιχαΐλοβιτς στο Sportklub και συμπληρώνει: «Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει πάντα την εμπιστοσύνη μου, όσο αυτός ή εγώ είμαστε στον σύλλογο. Οι πτώσεις και τα κακά αποτελέσματα είναι πιθανά κατά τη διάρκεια μιας σεζόν, όπως ακριβώς είναι δυνατό και ένα καλό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για να γίνουμε καλύτεροι, περιμένω να αρχίσουμε να κερδίζουμε».

Τέλος, ο ισχυρός άνδρας της Παρτίζαν τόνισε ότι «Σχεδιάζω να κάνω μια κίνηση το επόμενο διάστημα, θα το συζητήσω με τους συναδέλφους μου, όχι με τα μέσα ενημέρωσης».