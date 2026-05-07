Να συνεχίσει να αγωνίζεται στη Euroleague έχει αποφασίσει η Βιλερμπάν και τη νέα σεζόν, όπως αναφέρουν πληροφορίες από τη Γαλλία, γεγονός που αλλάζει τα δεδομένα, καθώς φαίνονταν πως είναι με το ένα... πόδι εκτός διοργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γάλλου δημοσιογράφου του BeBasket Παντέλ-Ζουβέ θέλει να αγωνιστεί τη νέα σεζόν στη Euroleague, αλλά αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη, αφού πρέπει να δοθεί έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας.

«Ενώ το χρονοδιάγραμμα της έναρξης του NBA προκαλεί ερωτήματα, η Βιλερμπάν έχει πάρει την απόφασή της εσωτερικά: η ιδέα είναι να συνεχίσει στην EuroLeague, προς το παρόν.

Μένει να δούμε αν αυτό θα γίνει αποδεκτό από το διοικητικό συμβούλιο της ECA, αλλά αν εμφανιστούν νέοι επενδυτές, τότε κανένα πρόβλημα» έγραψε στο «X» ο Παντέλ-Ζουβέ δίνοντας μια νέα διάσταση στο θέμα της Βιλερμπάν και της συμμετοχής της στη Euroleague της νέας σεζόν.