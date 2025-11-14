Τρελάθηκε ο Φαρίντ On air με τον Ρούντι Φερνάντεθ - Ο ρόλος του Ισπανού στο highlight καριέρας του Αμερικανού

Ο Κένεθ Φαρίντ... τρελάθηκε μόλις είδε τον άλλοτε παίκτη του στους Ντένβερ Νάγκετς, Ρούντι Φερνάντεθ, ο οποίος του είχε χαρίσει ένα από τα καλύτερα highlights της καριέρα του.

Έλαμψε το πρόσωπο του «Manimal» μόλις αντίκρισε τον Ισπανό παλαίμαχο μπασκετμπολίστα, με τον οποίο είχε συνυπάρξει στους Ντένβερ Νάγκετς.

Μιλώντας στην τηλεόραση της Nova, ο Ρούντι έκανε... ντου στον Κένεθ Φαρίντ, τον οποίο έσπευσε να αγκαλιάσει μέσα στην... τρελή χαρά.

«Ο Ρούντι ήταν πάντα εκείνος που με κρατούσε σε καλή κατάσταση, ότι και αν συνέβαινε μου έλεγε να σηκώνω το κεφάλι και μετά από τα λάθη να μην αγχώνομαι και να προχωράω» είπε χαρακτηριστικά ο νέος σέντερ του Παναθηναϊκού ο οποίος θυμήθηκε και μια τρομερή No look ασίστ που του είχε δώσει ο Ισπανός για ένα εντυπωσιακό του κάρφωμα.

Ποιο ήταν αυτό το κάρφωμα; Η απάντηση στο βίντεο που ακολουθεί.