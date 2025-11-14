Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπασκόνια 89-83: «Καθάρισε» με Λιφ-Χόαρντ

Γιάννης Πάλλας
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε (89-83) της Μπασκόνια για την 11η αγωνιστική της Euroleague έχοντας για πρωταγωνιστές τους Χόαρντ και Λιφ.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ διαθέτοντας περισσότερες λύσεις επιθετικά επικράτησε (89-83) της Μπασκόνια για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Ο Τζέιλεν Χόαρντ με 17 πόντους και 11 ριμπάουντ ήταν «όλα τα λεφτά» για τους Ισραηλινούς, ενώ ακολούθησε σε απόδοση ο Τι Τζέι Λιφ με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από την Μπασκόνια που έκανε μεγάλη προσπάθεια στην αναμέτρηση ξεχώρισε ο Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Η ομάδα του Όντεντ Κάτας πλέον έχει ρεκόρ 3-8, ενώ οι Βάσκοι μετρούν 3 νίκες και 8 ήττες στη διοργάνωση.

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπασκόνα: Ο αγώνας

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης η Μακάμπι είχε τον έλεγχο πιέζοντας πολύ τον αντίπαλο στην άμυνα (16-11 στο 7’). Η Μπασκόνια παρότι είχε λύσεις από τους Λουβαβού-Καμπαρό και Κόμπι Σίμονς δεν μπορούσε να πλησιάσει, καθώς ο Τζέιλεν Χόαρντ και ο Τι Τζέι Λιφ έδωσαν τη δυνατότητα στους Ισραηλινούς να έχουν μια απόσταση (25-18 στο 10’) από τον αντίπαλο τους. Οι Βάσκοι πλησίασαν ξανά (33-30 στο 14.30’’) βάζοντας πίεση στη Μακάμπι που στηρίχθηκε και στον Λόνι Γουόκερ, προκειμένου να ξεφύγει (50-40 στο 19’ και 53-43 στο 20’).

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπασκόνια μείωσε σε απόσταση... βολής (61-60 στο 25’) με τον Λουβαβού-Καμπαρό να προσυπογράφει τις επιθέσεις της ομάδας του. Η Μακάμπι στηρίχθηκε περισσότερο στον Τι Τζέι Λιφ, αλλά δεν μπόρεσε να «χτίσει» μια διαφορά ασφαλείας και προηγήθηκε με 3 πόντους (71-68 στο 30’).

 

Στην τελευταία περίοδο, ο Χόαρντ και ο Ντάουτιν έδωσαν λύσεις επιθετικά στην ομάδα του Όντεντ Κάτας, που σκόραρε με τον Σόρκιν και ξέφυγε με 7 πόντους (81-74 στο 33’). Οι Βάσκοι έβγαλαν αντίδραση στη συνέχεια και με τον Ντιακιτέ Μαμαντί πλησίασαν στους 2 πόντους (81-79 στο 36’).

Με τους Σόρκιν και Κλαρκ οι Ισραηλινοί απομακρύνθηκαν ξανά (87-81 στο 38.30’’) αξιοποιώντας κάποιες κακές επιλογές των φιλοξενούμενων. Η Μπασκόνια προσπάθησε ξανά όμως οι επιθέσεις ήταν κάκιστες των παικτών του Πάολο Γκαλμπιάτι με αποτέλεσμα να γνωρίσουν την ήττα.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 53-43, 71-68, 89-83.

Ο MVP: Ο Τι Τζέι Λιφ τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους (2/3 ελεύθερες βολές, 4/7 δίποντα, 3/3 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 19:55 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό είχε 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 16 επιθετικά ριμπάουντ της Μακάμπι της επέτρεψαν να κάνει πολλές δεύτερες επιθέσεις που μετατράπηκαν σε καλάθια.

Maccabi Playtika Tel AvivFG2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
1J. Hoard *30:58175/862.5%5/862.5%0/20%7/7100%47110020223
2J. Clark III23:41114/1040%1/616.7%3/475%0/00%000422058
3M. Santos00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
4G. Lavi00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
8L. Walker IV *15:59103/742.9%2/540%1/250%3/650%000111048
9R. Sorkin *31:30135/1145.5%5/1050%0/10%3/3100%3696011722
10O. Brissett *23:2420/30%0/10%0/20%2/2100%066101236
11W. Rayman14:4131/250%1/250%0/00%1/250%101000022
14C. Omoruyi00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
21J. Dowtin Jr21:08104/1040%2/450%2/633.3%0/00%112300038
22T. Leaf19:55197/1070%4/757.1%3/3100%2/366.7%5272210326
45T. Blatt *18:4441/520%0/10%1/425%1/1100%022303035
Team/Coaches2350014
TOTAL2008930/6844.1%20/4445.5%10/2441.7%19/2479.2%16274320512337112

Baskonia Vitoria-GasteizFG2PT FG3PT FGFTREB
Head Coach: Paolo GalbiatiMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0M. Howard16:1752/825.0%1/250.0%1/616.7%0/00.0%1120201004
1M. Diakite13:1352/366.7%2/366.7%0/00.0%1/250.0%32505202
2K. Simmons19:49125/955.6%3/650.0%2/366.7%0/00.0%0224101015
3M. Nowell *10:2842/366.7%2/2100.0%0/10.0%0/00.0%112211005
4R. Villar02:5800/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%00001100-2
6H. Diallo *29:31116/1637.5%5/1145.5%0/20.0%1/333.3%123131104
7R. Kurucs15:3021/520.0%0/10.0%0/20.0%2/2100.0%112251201
8T. Sedekerskis *27:5294/757.1%3/3100.0%1/425.0%0/00.0%0552000013
9T. Luwawu-Cabarrot *28:30199/1369.2%4/4100.0%2/922.2%5/5100.0%1565220022
10M. Spagnolo12:4472/366.7%0/20.0%1/1100.0%4/4100.0%000201009
18K. Diop *18:0142/450.0%2/2100.0%0/00.0%0/00.0%213031003
25C. Frisch05:0752/366.7%1/250.0%1/1100.0%0/00.0%000010003
Team/Coaches14500
TOTAL2008331/6746.3%23/3860.5%8/2927.6%13/1681.3%112435182495282
     

