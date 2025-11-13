Το μήνυμα συμπαράστασης του Ιωάννη Παπαπέτρου προς τον Κίναν Έβανς για τον τραυματισμό του.

Ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε τη Ζάλγκιρις με 95-78 για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague. Τα πάντα όμως πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, με όλο το ΣΕΦ να παγώνει από τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, που αποχώρησε από το παρκέ φωνάζοντας «no way» μόλις δύο λεπτά και ένα δευτερόλεπτο από την είσοδό του.

Οι συμπαίκτες του έμειναν άφωνοι όταν είδαν τον Αμερικανό γκαρντ να σωριάζεται στο παρκέ και να βλέπει ξανά την ατυχία να του χτυπά την πόρτα με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν για τον Αμερικανό γκαρντ που υπέστη για δεύτερη φορά στην καριέρα του ρήξη του αριστερού αχιλλείου τένοντα.

Όλος ο μπασκετικός πλανήτης έδειξε τη συμπαράστασή του στον άτυχο παίκτη και ανάμεσά τους και ο Ιωάννης Παπαπέτρου που ανήρτησε μέσω Instagram story το μήνυμα του Ολυμπιακού που γράφει «Μέινε δυνατός Κίναν!», βάζοντας ένα emoji με τα χέρια που προσεύχονται.

Μάλιστα, ανέλυσε και στον αέρα της εκπομπής Gazz Floor by Novibet τις σκέψεις του και το πώς βίωσε τον τραυματισμό του γκαρντ του Ολυμπιακού.