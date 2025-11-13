Ο Τζος Νίμπο βγήκε νοκ άουτ από τον αγώνα της Αρμάνι Μιλάνο με τον Ολυμπιακό, καθώς γλίστρησε στα αποδυτήρια και υπέστη διάσειση μετά την πτώση του.

Ένας απίθανος τραυματισμός αφήνει τον Τζος Νίμπο εκτός αγώνα το βράδυ της Παρασκευής (14/11, 21:30) από την αναμέτρηση της Αρμάνι με τον Ολυμπιακό. Ο 28χρονος σέντερ γλίστρησε στα αποδυτήρια και από την πτώση του υπέστη διάσειση!

Οι Ιταλοί «πάγωσαν» από τον τραυματισμό του Νίμπο που συνέβη στα αποδυτήρια της Ιταλικής ομάδας στον αγώνα με την Βιλερμπάν. Από την πτώσδη του χτύπησε στο κεφάλι και υπέστη διάσειση που τον θέτει εκτός «μάχης» από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Μάλιστα, δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που καλείται να διαχειριστεί ο Μεσίνα, καθώς και ο Νέιτ Σέστινα είναι εκτός λόγω του τραυματισμού του στον δεξιό τρικέφαλο.

Τα προβλήματα για τους Ιταλούς δεν σταματούν εδώ, καθώς δεν υπολογίζονται ακόμη οι Λορέντζο Μπράουν και Ζακ ΛεΝτέι, ενώ, τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή των Μάρκο Γκούντουριτς και Σέβιον Σιλντς στο παιχνίδι με την ελληνική ομάδα.

Με τις απουσίες που έχει πλέον η Αρμάνι καλείται να παραταχθεί απέναντι στον Ολυμπιακό με τους Ντέβιν Μπούκερ και Μπράιαντ Ντάνστον, κοντά στο καλάθι, γεγονός που δεν δίνει μεγάλη ευελιξία στον Μεσίνα, όσον αφορά την διαχείριση νμέσα στο παιχνίδι.

