Μεσίνα για Έβανς: «Είμαστε πολύ λυπημένοι γι’ αυτό που συνέβη σε ένα παιδί που είναι σπουδαίος παίκτης και εξαιρετικός άνθρωπος»

Ο Ετόρε Μεσίνα μιλώντας για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (14/11, 21:30) έκανε ειδική αναφορά και στον Κίναν Έβανς.

Ο Ιταλός τεχνικός της Αρμάνι Μιλάνο δεν έκρυψε την στεναχώρια του για τον νέο τραυματισμό του Αμερικανού γκαρντ, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Θα ήθελα να εκφράσω όλη μας τη στήριξη προς τον Κίναν Έβανς. Είμαστε πολύ λυπημένοι γι’ αυτό που συνέβη σε ένα παιδί που είναι σπουδαίος παίκτης και εξαιρετικός άνθρωπος».

Όσο για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό; «Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει επιδείξει τη μεγαλύτερη σταθερότητα στο ρόστερ του, επομένως παίζει με αυτοματισμούς, χρησιμοποιώντας μια άμυνα που κατά διαστήματα γίνεται ασφυκτική, χάρη στην ικανότητα των γκαρντ να σε πνίγουν και να ασκούν πίεση, ιδιαίτερα στους περιφερειακούς. Εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτό το είδος πίεσης και στην άμυνα να προσαρμοστούμε στις πολλές επιθετικές τους επιλογές».

Και κατέληξε μιλώντας για τα προβλήματα της ομάδας του: «Δυστυχώς, βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δεν γνωρίζουμε ποιοι παίκτες θα μπορέσουν να αγωνιστούν. Με τόσους αμφίβολους, αύριο το πρωί θα καταλάβουμε ποιο ρόστερ θα μπορέσουμε να παρατάξουμε.»