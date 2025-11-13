O Παναθηναϊκός AKTOR κοντράρεται με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη (21:45) και ψάχνει τρόπο να κάνει το 2/2 στη διαβολοβδομάδα.

Μετά το διπλό στο Παρίσι κόντρα στην Παρί, ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει μπροστά του μια ακόμα πιο δύσκολη αναμέτρηση. Η ομάδα του Άταμαν θα κοντραριστεί στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ (21:45) και θέλει να φτάσει σε άλλη μια νίκη στη διαβολοβδομάδα.

Ο Άταμαν μίλησε για τη νίκη επί της Παρί, την επιρροή που είχε ο Κένεθ Φαρίντ και την εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς απέναντι στην πρώην ομάδα του, ενώ όσους αμφισβητούν τον προπονητή του ...κάρφωσε ο Κώστας Σλούκας με μία ατάκα του. Από την πλευρά του ο Ντεκ δήλωσε χαρακτηριστικά πως: «Έχουμε ένα παιχνίδι για να εξιλεωθούμε». Επιπλέον ο προπονητής των πράσινων παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, σχετικά με την προπονητική του καριέρα και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το τριφύλλι φέτος.

Στο 6-4 βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ενώ η Ρεάλ έχει 5 νίκες και 5 ήττες. Στο τελευταίο της ματς δεν τα κατάφερε κόντρα στην Βαλένθια και γνώρισε την ήττα που έφερε το ρεκόρ της σε ισορροπία.

Εκτός Γιούρτσεβεν, Τολιόπουλος, Λεσόρ και Χολμς για το τριφύλλι, αμφίβολος ο Χεζόνια για τη Ρεάλ.

Το πρόγραμμα

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μονακό

21:00 Φενερμπαχτσέ-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός AKTOR

21:45 Παρί-Βαλένθια

22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπασκόνια