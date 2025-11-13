Παναθηναϊκός: Δύσκολη αποστολή με Ρεάλ, αλλά θέλει το 2/2 στη διαβολοβδομάδα
Μετά το διπλό στο Παρίσι κόντρα στην Παρί, ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει μπροστά του μια ακόμα πιο δύσκολη αναμέτρηση. Η ομάδα του Άταμαν θα κοντραριστεί στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ (21:45) και θέλει να φτάσει σε άλλη μια νίκη στη διαβολοβδομάδα.
Ο Άταμαν μίλησε για τη νίκη επί της Παρί, την επιρροή που είχε ο Κένεθ Φαρίντ και την εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς απέναντι στην πρώην ομάδα του, ενώ όσους αμφισβητούν τον προπονητή του ...κάρφωσε ο Κώστας Σλούκας με μία ατάκα του. Από την πλευρά του ο Ντεκ δήλωσε χαρακτηριστικά πως: «Έχουμε ένα παιχνίδι για να εξιλεωθούμε». Επιπλέον ο προπονητής των πράσινων παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, σχετικά με την προπονητική του καριέρα και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το τριφύλλι φέτος.
Στο 6-4 βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ενώ η Ρεάλ έχει 5 νίκες και 5 ήττες. Στο τελευταίο της ματς δεν τα κατάφερε κόντρα στην Βαλένθια και γνώρισε την ήττα που έφερε το ρεκόρ της σε ισορροπία.
Εκτός Γιούρτσεβεν, Τολιόπουλος, Λεσόρ και Χολμς για το τριφύλλι, αμφίβολος ο Χεζόνια για τη Ρεάλ.
Το πρόγραμμα
21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μονακό
21:00 Φενερμπαχτσέ-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός AKTOR
21:45 Παρί-Βαλένθια
22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπασκόνια
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.