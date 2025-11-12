Ο Εργκίν Άταμαν, στην παρουσία του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα, παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, σχετικά με την προπονητική του καριέρα και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το τριφύλλι φέτος.

Ο Τούρκος τεχνικός παραχώρησε μια συνέντευξη εφ ΄όλης της ύλης, που αναφέρει μεταξύ άλλων τη φετινή μέχρι τώρα πορεία του Παναθηναϊκού, αλλά και το παρελθόν του, γυρνώντας τον χρόνο πίσω στα πρώτα του βήματα ως προπονητής.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

Για το πως νιώθει που βρίσκεται στο Βελιγράδι:

«Νιώθω πολύ άνετα, ειλικρινά, είμαι άνθρωπος του μπάσκετ, είναι πολύ δύσκολο όταν παίζουμε με τον Ερυθρό με την Παρτιζάν οι έδρες είναι πολύ ‘’καυτές’’, ξέρω είναι πόλη του μπάσκετ και όλοι σε σέβονται για το τι έχεις κάνει για το μπάσκετ. Υπάρχει σεβασμός, νιώθω πως η κουλτούρα στη Σερβία και στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλή».

Για το πως θα περιέγραφε τον εαυτό του ως προπονητή:

«Μου αρέσει να δουλεύω με πειθαρχία αλλά στο γήπεδο μου αρέσει να δίνω στους παίκτες μου ελευθερία, γιατί πιστεύω και ο καλύτερος τακτικός άνθρωπος να είσαι αν οι παίκτες δεν πιστεύουν στο σύστημα δεν νιώθουν άνεση, δεν θα πετύχεις. Πρέπει να βρεις την ισορροπία μεταξύ της πειθαρχίας και της παροχής ελευθερίας.

Σε όλη μου την καριέρα μου αρέσει να δίνω αυτό και να πετυχαίνω. Έχω κερδίσει τόσα κύπελλα σε Ευρώπη και την Euroleague, αλλά από την άλλη πλευρά είναι σημαντικό να βοηθήσω παίκτες να μεγαλώσουν και να γίνουν αστέρια. Δεν μου αρέσει να αναφέρω ονόματα, αλλά τα τελευταία 7-8 χρόνια έχουν γίνει αστέρια αρκετοί παίκτες που είχα.

Έτσι δεν τους δίδαξα να παίζουν μπάσκετ , δεν είμαι παίκτης μπάσκετ , δεν γνωρίζω τα βασικά στο μπάσκετ. Έπαιξα μόνο στην ομάδα των νέων ποτέ δεν ήμουν επαγγελματίας, αλλά πιστεύω ότι πρέπει τους διδάξω πως πρέπει να παίζουν μπάσκετ και πως να μοιράζονται την μπασκετική τους ικανότητα με τους φίλους τους για να γίνουν αστέρια στην ομάδα τους αυτό είναι σημαντικό.

Υπάρχουν παίκτες που είναι σταρ, αλλά η ομάδα ποτέ δεν κέρδισε κάτι , αν είσαι σταρ σε μια ομάδα που κερδίζει αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Για το αν είναι δύσκολο για εκείνον να διαχειριστεί όλες τις προσωπικότητες:

«Στην πραγματικότητα ξεκίνησα την επαγγελματική μου καριέρα στις τηλεπικοινωνίες ως προπονητής και όταν άρχισαν να κοουτσάρω είχα στην ομάδα δύο παίκτες μεγαλύτερους από μένα ήμουν 29 και είχα παίκτες 31 και 32 χρονών. Ξεκίνησα την καριέρα μου με αυτοπεποίθηση και είχα μεγάλη επιτυχία στην πρώτη μου χρονιά, ήμουν φιναλίστ του τουρκικού πρωταθλήματος, πήρα την πρόκριση στην Euroleague, ήταν μια καλή αρχή για εμένα μου έδωσε αυτοπεποίθηση για να κατακτήσω τα υπόλοιπα.

Μετά από το κάθε χρόνο άρχισα να βελτιώνομαι και ξεχωριστά τα τελευταία 5 - 6 χρόνια ήταν τα καλύτερα στην καριέρα μου».

Σχετικά με το timing στην καριέρα του:

«Ξεκίνησαν προπονώ από μικρή ηλικία και με κάθε που ευκαιρία στην καριέρα μου την εκμεταλλεύτηκα πολύ καλά. Ήταν ξεχωριστή στιγμή να πάω στη Σιένα για να ξεκινήσω μια νέα καριέρα. ‘Ηταν η κατάλληλη στιγμή να πάω από την Εφές στον Παναθηναϊκό, καθώς πίστευα πως η εποχή μου τελειώνεις και έχω την ευκαιρία να πάω σε ένα νέο project στον Παναθηναϊκό. Δεν το σκέφτηκα ούτε μία ώρα το ένιωσα. Έτσι είναι και η προπονητική μου.

Πάντα ζω με το συναίσθημα και στην καριέρα μου και μέχρι τώρα είναι καλό».

Για τον αν επιλέγει τους παίκτες του με αυτό τον τρόπο:

«Φυσικά έχει να κάνει με την εμπειρία. Οι καλύτεροι παίκτες είναι που έχουν εγωισμό, αλλά έχουν και χαρακτήρα να μοιράσουν τον εγωισμό τους με τους άλλους αυτό είναι σημαντικό να επιλέξεις καλούς παίκτες και χαρακτήρες.

Σε μια ομάδα δεν μπορείς να έχεις 10 παίκτες αστέρια, πρέπει να έχει 2-3 και οι υπόλοιποι να είναι παίκτες ρόλων, που μπορεί να είναι πιο σημαντικοί από τους σταρ.

Η δουλειά μας μερικές φορές είναι πολύ δύσκολη σαν προπονητές, οπότε το 80% μέχρι στιγμή έχω πετύχει στις επιλογές μου και φυσικά έχω κάνει και λάθος επιλογές.

Για το NBA All Star Game 2026 και την καλύτερη πεντάδα από Ευρώπη:

«Πρώτα πιστεύω πως η ευρωπαϊκή ομάδα θα κερδίσει είναι πολύ ενδιαφέρον ματς. Η αγαπημένη μου ομάδα είναι η ευρωπαϊκή ομάδα και αυτή είναι η κορυφαία μου πεντάδα:

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Αλπερέν Σενγκούν

Νίκολα Γιόκιτς

Λούκα Ντόντσιτς

Λάουρι Μαρκάνεν

Πιστεύω αυτή η ομάδα μπορεί να κερδίσει την αμερικανική ομάδα, πιστεύω πως οι Ευρωπαίοι παίζουν πιο σοβαρά από τους Αμερικανούς στο All star Game.

Έχω μεγάλο σεβασμό για το NBA αν κρατήσεις έξω τους all stars από την ομάδα τους πιστεύω το επίπεδο είναι το ίδιο με την Ευρώπη».

Για τον γιό του:

«Από 2 χρονών έμεινε στα αποδυτήρια και είναι 15 και έχει εμπειρία. Στο Eurobasket ήταν μαζί μας, δεν ήταν επίσημος. Έχει πολύ υπομονή και καταλαβαίνει πολύ καλά το μπάσκετ είναι πολύ νέος ακόμη ελπίζω ο γιος μου να βρει θέση στο NBA στο μέλλον».

Για τον Παναθηναϊκό και για το φάιναλ φορ αν είναι έξτρα κίνητρο που θα γίνει στην Αθήνα:

«Τίποτα δεν θα αλλάξει αν το φάιναλ φορ είναι στην Αθήνα, το Βελιγράδι ή κάπου αλλού, το σημαντικό είναι πως πρέπει να βρούμε καλή ισορροπία δεν ξεκίνησαν καλά τη σεζόν έχουμε προβλήματα, τραυματίες. Δεν καταφέραμε να κάνουμε καμία προετοιμασία, μετά το Eurobasket μετά την Αυστραλία δεν είχαμε ούτε ένα φιλικό όλοι μαζί, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα στη φιλοσοφία μου.

Τώρα αρχίζουμε την Euroleague, σε κάθε ματς βελτιωνόμαστε, είχαμε τραυματισμούς και σε συγκεκριμένους ρόλους, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν έχεις τραυματισμούς σε διαφορετικούς ρόλους μπορείς να τα καταφέρεις καλά, αλλά αν έχεις στην ίδια θέση είναι πρόβλημα. Φυσικά είμαστε χαρούμενοι που το final four θα γίνει στην Αθήνα, επειδή πιστεύω ότι το ΟΑΚΑ, είναι το πιο συναρπαστικό γήπεδο στην Ευρώπη σε όλα.

Θα είναι ένα καταπληκτικό final four.

Δεν υπάρχει εγγύηση πως θα είμαστε στο final four ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός. Πρέπει να παίξουν καλό μπάσκετ, πρέπει να βρούμε το κίνητρό μας που είχαμε στον πρώτο χρόνο, ήμασταν πιο πεινασμένοι.

Για μένα είναι μεγάλη επιτυχία να φτάσουμε δύο συνεχόμενες χρονιές στο final four, αλλά αυτή τη χρονιά πρέπει να είμαστε ποιο συγκεντρωμένοι πιο πεινασμένοι για να φτάσουμε.



Όλοι σκέφτονται το final four που είναι Αθήνα και ο Παναθηναϊκός είναι φαβορί για την κατάκτηση,δεν μπορείς να πας στα πλέι οφ είτε στο final four, αν δεν παίξεις καλά στην κανονική διάρκεια.

Πρέπει να βρεις την ισορροπία στην κανονική περίοδο. Το ΟΑΚΑ δεν θα μας δώσει το final four. Είναι πολύ δύσκολο από την τελευταία θέση να χτιστεί μια εντελώς νέα ομάδα και να προχωρήσεις στο Final Four και να κερδίσεις, τώρα η νοοτροπία είναι διαφορετική, επειδή όλοι πιστεύουν πως ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα στην Euroleague.

Είναι πολύ επικίνδυνη κατάσταση, αυτή τη στιγμή πρέπει να ξυπνήσω του παίκτες και την ατμοσφαιρα. Θα ανταποκριθείς μόνο αν αποδείξεις μέσα στο γήπεδο πως παίζεις καλό μπάσκετ και να παλέψεις για τη νίκη. Αν νομίζεις πως είσαι ο καλύτερος δεν θα τα καταφέρεις έτσι είναι η αθλητική ζωή».