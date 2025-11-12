Άταμαν: «Στο σύστημά μου με τον Σλούκα όλα είναι πιο άνετα»

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε για τη Μαδρίτη, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ (13/11, 21:45, LIVE από το Gazzetta) και ο Εργκίν Άταμαν μίλησε για τη νίκη επί της Παρί, την επιρροή που είχε ο Κένεθ Φαρίντ και την εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς απέναντι στην πρώην ομάδα του.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στη διπλή αγωνιστική της EuroLeague, επικρατώντας της Παρί και πλέον στρέφεται στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ (13/11, 21:45, LIVE από το Gazzetta). Ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε μίλησε κατά την αναχώρηση των «πράσινων» για την ισπανική πρωτεύουσα:

Για το παιχνίδι με την Παρί: «Συνεχίζουμε τα ταξίδια μας στα εκτός έδρας παιχνίδια. Σε έξι ματς μετράμε τρεις νίκες, που είναι καλό ποσοστό. Το παιχνίδι με την Παρί ήταν πολύ σημαντικό γιατί είναι πολύ δύσκολο να την κερδίσεις ειδικά στην έδρα της, γιατί παίζουν καταπληκτικό επιθετικό μπάσκετ, με τρανζίτιον. Είναι πολύ δύσκολο να τους σταματήσεις και δεν μπορώ να πω ότι τους σταματήσαμε πολύ καλά, αλλά ήμασταν έξυπνοι στην επίθεση και ελέγξαμε πολύ καλά το παιχνίδι και ακόμα και στην τελευταία περίοδο που χάσαμε κάπως τον έλεγχο, δείξαμε χαρακτήρα και επιστρέψαμε σαν ομάδα. Νομίζω ότι δικαιούμασταν τη νίκη, με την προσπάθεια που καταβάλαμε και φτάσαμε στη νίκη».

Για το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός στη Μαδρίτη: «Χθες είχαμε συνεισφορά από πολλούς παίκτες και ελπίζω στη Μαδρίτη να συνεχίσουμε έτσι».

Για τον Κένεθ Φαρίντ: «Είναι έμπειρος παίκτης, πολύ θετικός. Η πρώτη μου εντύπωση ήταν πως ο χαρακτήρας του είναι μαχητικός και θετικός. Δεν υπάρχει αμφιβολία για την ικανότητά του. Έχει σπουδαία καριέρα στο ΝΒΑ. Έχει παίξει εναντίον μου το 2014, όταν ήταν στην Team USA με συμπαίκτες όπως ο Στεφ Κάρι. Έχει την ικανότητα και του αρέσει η ομάδα. Τέτοιοι παίκτες λατρεύουν την ατμόσφαιρα της Euroleague, οπότε ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει έτσι. Έδωσε σημαντική συνεισφορά σε εμάς, πράγματα που μας έλειψαν μετά τους τραυματισμούς του Ματίας, του Χολμς και του Γιουρτσεβέν».

Για την εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς: «Δεν είναι έκπληξη για μένα. Όλοι οι παίκτες δεν είναι ρομπότ. Έχουν συναισθήματα. Ο Σορτς είχε σπουδαίο παρελθόν στην Παρί και χθες στο τελευταίο 5λεπτο έδειξε χαρακτήρα και έδειξε πως ήταν σημαντικός επιθετικά για να κινηθεί η ομάδα. Είναι παίκτης-νικητής και ελπίζω να συνεχίσει έτσι και στην Αθήνα, με τον ίδιο τρόπο. Αυτό το παιχνίδι του έδωσε αυτοπεποίθηση. Δεν είναι στο 100%, είχαμε κάποια θέματα με τη χημεία της ομάδας, αλλά παίζοντας περισσότερα παιχνίδια και με έναν σέντερ και με τους παίκτες που επιστρέφουν (Χολμς, Γιουρτσεβέν) θα είναι ακόμα καλύτερος».

Για την εικόνα των περιφερειακών του: «Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να πω ότι ο Σλούκας μας έδωσε τρομερή συνεισφορά στο πρώτο ημίχρονο. Κρατήσαμε το παιχνίδι υπό τον έλεγχό μας από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι, με τις ασίστ και τους πόντους του. Στο σύστημά μου με τον Σλούκα όλα είναι πιο άνετα. Πιστεύω ότι χθες ο Σορτς στο τέλος του αγώνα και ο Γκραντ έπαιξε καλύτερα από τα προηγούμενα παιχνίδια, αν και δεν έφτασε στο επίπεδο των προηγούμενων 2 ετών. Οι 27 ασίστ είναι κάτι σημαντικό, ειδικά για τον Ναν που δεν έκανε πολλές ντρίμπλες και αυτό ήταν το κλειδί για να σκοράρει στο παιχνίδι αυτό».