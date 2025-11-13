Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν δυστυχώς με τον Κίναν Έβανς να έχει διαγνωστεί ξανά με ρήξη αχιλλείου τένοντα.

Ο Κίναν Έβανς πάτησε παρκέ στη EuroLeague μετά από 580 μέρες φορώντας για πρώτη φορά τα ερυθρόλευκα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, όμως και πάλι στάθηκε άτυχος.

Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν για τον Αμερικανό γκαρντ που υπέστη για δεύτερη φορά στην καριέρα του ρήξη του αριστερού αχιλλείου τένοντα. Μετά από μόλις 2:01 στο παρκέ, ο Κίναν Έβανς τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος, με τον παίκτη να μεταφέρεται άμεσα στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Τα αποτελέσματα αυτών δεν ήταν καλά, καθώς ο παίκτης θα μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.

Η μοίρα παίζει περίεργα παιχνίδια καθώς το 2023, ο Έβανς είχε σταθεί και πάλι άτυχος όταν πέρασε την πρώτη δυσκολία στην καριέρα του, έχοντας υποστεί ρήξη στον δεξιό αχίλλειο τένοντα στις 5 Ιανουαρίου εκείνης της χρονιάς όταν μετά από μόλις ένα λεπτό που πάτησε στο παρκέ στο ματς με τη Φενέρμπαχτσε τότε, τραυματίστηκε.