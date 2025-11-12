Ο Τόμας Μασιούλις μίλησε έπειτα από τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ζάλγκιρις με 95-78 και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Η Ζάλγκιρις ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με 95-78, με τον προπονητή των Λιθουανών να στέκεται στον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πρώτα από όλα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Στην 1η περίοδο δε δούλεψε τίποτα για εμάς στην άμυνα, προηγήθηκαν με 28-14, παλέψαμε αλλά δεν ήταν αρκετό. Για όλους ήταν πολύ δύσκολο, ξέρουμε πόσο καλό παιδί είναι. Ήταν μεγάλο μέρος της ιστορίας Ζάλγκιρις, είχε τραυματισμούς και σε εμάς, γύρισε μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Όλοι είμαστε στο πλευρό του για αυτό που συνέβη»