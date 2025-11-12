Μασιούλις για Έβανς: «Όλοι είμαστε στο πλευρό του γι' αυτό που συνέβη»
Η Ζάλγκιρις ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με 95-78, με τον προπονητή των Λιθουανών να στέκεται στον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Πρώτα από όλα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Στην 1η περίοδο δε δούλεψε τίποτα για εμάς στην άμυνα, προηγήθηκαν με 28-14, παλέψαμε αλλά δεν ήταν αρκετό. Για όλους ήταν πολύ δύσκολο, ξέρουμε πόσο καλό παιδί είναι. Ήταν μεγάλο μέρος της ιστορίας Ζάλγκιρις, είχε τραυματισμούς και σε εμάς, γύρισε μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Όλοι είμαστε στο πλευρό του για αυτό που συνέβη»
