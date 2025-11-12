Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις, Έβανς: Χαιρέτησε τους παίκτες της πρώην ομάδας του
Ο Κίναν Έβανς ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή του στην EuroLeague, μετά από αυτήν στο ελληνικό πρωτάθλημα απέναντι στην Καρδίτσα την περασμένη Κυριακή. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ζάλγκιρις, έχοντας φυσικά τον Κίναν Έβανς στη 12άδα, μετά τον τραυματισμό του Φρανκ Νιλικίνα.
Με τον Αμερικανό, κατά διαβολική σύμπτωση, να τίθεται αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του, τη Ζάλγκιρις. Εκεί όπου φυσικά έχει αρκετούς με τους οποίους έχει συνυπάρξει, κατά το πέρασμά του από το Κάουνας.
Ο Έβανς, μάλιστα, πέρασε να χαιρετήσει έναν προς ένα τους παίκτες και το σταφ της πρώην ομάδας του, κατά το shootaround, περίπου 90 λεπτά πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης (21:15, Live στο Gazzetta).
Ο Έβανς χαιρέτησε τους παίκτες της Ζάλγκιρις
🔴💥 Ο Κίναν Έβανς χαιρετάει τους παίκτες της πρώην του αμάδας, λίγα λεπτά πριν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις!!#OlympiacosBC pic.twitter.com/FaW4zqkrO8— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 12, 2025
Always a pleasure to see your smile, Keenan. 🤩 pic.twitter.com/xm9sngvLmj— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 12, 2025
