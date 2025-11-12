Ο Κίναν ΈΒανς χαιρέτησε όλους τους παίκτες της πρώην ομάδας του, της Ζάλγκιρις, πριν την επιστροφής του στα παρκέ της EuroLeague με τον Ολυμπιακό.

Ο Κίναν Έβανς ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή του στην EuroLeague, μετά από αυτήν στο ελληνικό πρωτάθλημα απέναντι στην Καρδίτσα την περασμένη Κυριακή. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ζάλγκιρις, έχοντας φυσικά τον Κίναν Έβανς στη 12άδα, μετά τον τραυματισμό του Φρανκ Νιλικίνα.

Με τον Αμερικανό, κατά διαβολική σύμπτωση, να τίθεται αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του, τη Ζάλγκιρις. Εκεί όπου φυσικά έχει αρκετούς με τους οποίους έχει συνυπάρξει, κατά το πέρασμά του από το Κάουνας.

Ο Έβανς, μάλιστα, πέρασε να χαιρετήσει έναν προς ένα τους παίκτες και το σταφ της πρώην ομάδας του, κατά το shootaround, περίπου 90 λεπτά πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης (21:15, Live στο Gazzetta).

🔴💥 Ο Κίναν Έβανς χαιρετάει τους παίκτες της πρώην του αμάδας, λίγα λεπτά πριν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις!!#OlympiacosBC pic.twitter.com/FaW4zqkrO8 November 12, 2025