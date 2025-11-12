Παρί - Παναθηναϊκός, Βγήκε μπροστά ο Ναν και μίλησε στους συμπαίκτες του στο κέντρο του παρκέ: «Παιδιά, το πρώτο από τα δύο!»
Ο Παναθηναϊκός ήθελε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague και το κατάφερε κόντρα στην Παρί στη γαλλική πρωτεύουσα σε ένα πολύ απαιτητικό ματς, όπου πήρε τη νίκη με 95-101.
- Παρί - Παναθηναϊκός, Ο Φαρίντ έσβησε όλες τις αμφιβολίες: Double double στο ντεμπούτο του και όχι μόνο!
Σπουδαία ήταν η νίκη των «πράσινων» που σημαδεύτηκε από την επιστροφή του Τι Τζέι Σορτς στην πρώην ομάδα του και από τη μαγευτική πρώτη εμφάνιση του Κένεθ Φαρίντ με τη φανέλα του τριφυλλιού.
Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Κώστας Σλούκας και ο Κέντρικ Ναν συγκέτρωσαν τους συμπαίκτες τους στο κέντρο του παρκέ θέλοντας να γίνουν «ένα» ενόψει τουη απαιτητικού δεύτερου παιχνιδιού της διαβολοβδομάδας κόντρα στη Ρεάλ στη Μαδρίτη. Μάλιστα, ο Αμερικανός γκαρντ έδωσε το σύνθημα φωνάζοντας χαρακτηριστικά: «Κάναμε το ένα από τα δύο!».
Δείτε το βίντεο
W ☘️💚#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/iXGBcM3avs— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 11, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.