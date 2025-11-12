Ο Κέντρικ Ναν με τα εμψυχωτικά του λόγια έδωσε το σύνθημα στους συμπαίκτες του μετά το «διπλό» του Παναθηναϊκού στο Παρίσι.

Ο Παναθηναϊκός ήθελε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague και το κατάφερε κόντρα στην Παρί στη γαλλική πρωτεύουσα σε ένα πολύ απαιτητικό ματς, όπου πήρε τη νίκη με 95-101.

Σπουδαία ήταν η νίκη των «πράσινων» που σημαδεύτηκε από την επιστροφή του Τι Τζέι Σορτς στην πρώην ομάδα του και από τη μαγευτική πρώτη εμφάνιση του Κένεθ Φαρίντ με τη φανέλα του τριφυλλιού.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Κώστας Σλούκας και ο Κέντρικ Ναν συγκέτρωσαν τους συμπαίκτες τους στο κέντρο του παρκέ θέλοντας να γίνουν «ένα» ενόψει τουη απαιτητικού δεύτερου παιχνιδιού της διαβολοβδομάδας κόντρα στη Ρεάλ στη Μαδρίτη. Μάλιστα, ο Αμερικανός γκαρντ έδωσε το σύνθημα φωνάζοντας χαρακτηριστικά: «Κάναμε το ένα από τα δύο!».