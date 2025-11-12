Ο Κένεθ Φαρίντ είχε τον τρόπο να απαντήσει σε όσους τον αμφισβητούσαν πραγματοποιώντας εντυπωσιακό ντεμπούτο στη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην Παρί.

Ο Παναθηναϊκός ήθελε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague και το κατάφερε κόντρα στην Παρί στη γαλλική πρωτεύουσα σε ένα πολύ απαιτητικό ματς, όπου πήρε τη νίκη με 95-101.

Το πρόσωπο της αναμέτρησης δεν ήταν άλλο από τον Κένεθ Φαρίντ που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα «πράσινα» στο πρώτο ματς της διαβολοβδομάδας. Μάλιστα, ο νέος σέντερ του Παναθηναϊκού ξεκίνησε βασικός κι έκλεψε από νωρίς την παρασταση!

Ο «Μάνιμαλ» του τριφυλλιού πραγματοποίσε εντυπωσιακή εμφάνιση ολοκληρώνοντας το ματς με τρομερό double double 17 πόντων και 10 ριμπάουντ (εκ των οποίων τα 7 επιθετικά), ενώ έκανε και 3 μπλοκ, 1 κλέψιμο και μοίρασε και μία ασίστ στα 28 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα που αγωνίστηκε σημειώνοντας 3 λάθη. Μάλιστα είχε το δεύτερο καλύτερο PIR με 26 βαθμούς πίσω μόνο από τον Ντίνο Μήτογλου που συγκέντρωσε 28.