Ιφί για Σορτς: «Δεν τον χρησιμοποιούν σωστά στον Παναθηναϊκό»

Ενόψει της επιστροφής του Τι Τζέι Σορτς στο Παρίσι ως αντίπαλος της Παρί, ο Ναντίρ Ιφί μίλησε για τον μέχρι πρότινος συμπαίκτη του.

Ο πρώτος σκόρερ της φετινής Παρί και πρώην συμπαίκτης του Σορτς, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «L' Equipe» σχολίασε μεταξύ άλλων και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται από τους «πράσινους» εξηγώντας ότι είναι λανθασμένος με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βρει ακόμα τον πραγματικό του εαυτο.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην L' Equipe

- Το βράδυ της Τρίτης θα ξαναβρείτε τον Τι Τζέι Σορτς, έναν πολύ ιδιαίτερο παίκτη για την Παρί, με τον οποίο σχηματίσατε ένα τρομερό δίδυμο. Επιστρέφει με τα χρώματα του Παναθηναϊκού. Τι περιμένεις από αυτή την επανένωση;

«Θα είναι κάτι πραγματικά ιδιαίτερο, γιατί δεν έχω παίξει ποτέ εναντίον του σε επίσημο αγώνα. Μόνο πολλές φορές στις προπονήσεις. Οπότε, το να ξαναβρώ τον «αδερφό» μου, με τον οποίο κερδίσαμε τα πάντα στη Γαλλία τα τελευταία δύο χρόνια θα είναι σίγουρα πολύ συγκινητικό. Αλλά στο τέλος της βραδιάς, θα πρέπει να κερδίσουμε.»

- Πώς ήταν η σχέση σας στις προπονήσεις όταν παίζατε ο ένας απέναντι στον άλλον; Παίζατε ένας εναντίον ενός; Ποιος κέρδιζε;

«Δεν παίζαμε και πολύ ο ένας πάνω στον άλλον στην άμυνα. Όμως ήταν απίστευτα ανταγωνιστικός, θέλει πάντα να κερδίζει. Όλοι τον ξέρουν, μιλάει πολύ, πειράζει, προσπαθεί να μπει στο μυαλό των αντιπάλων. Το να τον έχω στην ομάδα ήταν κάτι εκπληκτικό. Όλο το παιχνίδι που έχω αναπτύξει σήμερα στη μέση απόσταση, το σταμάτημα στον αιφνιδιασμό για σουτ δύο πόντων όλα αυτά τα εμπνεύστηκα πολύ από εκείνον.»

- Είστε δύο διαφορετικοί παίκτες, αλλά φαίνεται να μάθατε πολλά δίπλα του.

«Ναι, στάθηκα πολύ τυχερός που τον είδα να εξελίσσεται δίπλα μου. Ακόμη κι αν δεν είναι σπουδαίος σουτέρ τριών πόντων, έκανε πολύ καλή σεζόν σ’ αυτόν τον τομέα. Το να τον παρακολουθώ, να βλέπω πώς με το παιχνίδι του χειρίζεται τις αντίπαλες άμυνες, με βοήθησε πάρα πολύ.»

- Ο Τι Τζέι Σορτς είχε ξεκινήσει πολλές από τις ρουτίνες σας πριν από τους αγώνες. Κρατήσατε αυτά τα τελετουργικά;

«Φυσικά, η απουσία του άφησε κενό. Αλλά όχι μόνο η δική του. Έφυγαν πολλοί: ο Τάισον Γουόρντ, ο Κόλιν Μάλκολμ, ο Μίκαελ Γιαντούνεν, ο Λεόν Κρατζερ, ο Μαόντο Λο... Ούτε εγώ έχω πια τις ίδιες ρουτίνες με πέρυσι. Είναι διαφορετική σεζόν, με άλλους παίκτες. Γνωρίζω τα παιδιά μόλις τρεις μήνες, οπότε είναι φυσιολογικό.»

- Σου λείπει η φωνή του στα αποδυτήρια ή πρέπει να μπλοκάρεις αυτή τη σκέψη για να παραμείνεις αποδοτικός;

«Τη στιγμή που συνειδητοποιείς ότι δεν είναι πια εδώ, είναι πραγματικά λυπηρό. Αλλά ταυτόχρονα ήμασταν προετοιμασμένοι ψυχολογικά γι’ αυτό. Όλη την περσινή σεζόν το περιμέναμε. Υπήρχε μια μικρή αμφιβολία, αλλά εγώ ήξερα ότι θα φύγει. Ήθελε να αλλάξει, να πάει σε έναν μεγάλο σύλλογο. Όπως και οι υπόλοιποι. Είναι μεγάλη αλλαγή, αλλά το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη ο Λέο (Καβαλιέ), ο Σέμπα (Ερέρα), ο Γιακ (Ουατάρα), κι εγώ που είμαι εδώ για τρίτη χρονιά, βοηθά πολύ. Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι μπορούμε να προσαρμοστούμε σε κάθε κατάσταση, όπως κάναμε και την πρώτη χρονιά με τον Τι Τζέι., όταν το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας είχε έρθει από τη Βόννη».

- Ο Τι Τζέι Σορτς περνάει δύσκολη αρχή στη σεζόν, με λιγότερο χρόνο συμμετοχής και ευθύνες. Δεν φαίνεται να είναι ο εαυτός του προς το παρόν. Τι πιστεύεις;

«Είναι σαφές ότι πρέπει να προσαρμοστεί στο στυλ παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Αλλά, ειλικρινά, νομίζω ότι δεν χρησιμοποιείται σωστά. Σπάνια τον έχω δει σε καταστάσεις όπως εκείνες που είχε στο Παρίσι. Δεν μιλάω καν για το στυλ παιχνιδιού, αλλά για τις φάσεις στις οποίες είναι πραγματικά καλός. Δεν μου φαίνεται να τον αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός είναι ιστορικός σύλλογος, επτά φορές πρωταθλητής, και πρόσφατα (το 2024) στην κορυφή της Ευρώπης. Είμαι σίγουρος ότι το προπονητικό τους επιτελείο θα προσαρμοστεί και θα βρει τη λύση.»