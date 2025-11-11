Τι είπε ο Μπαρτζώκας για την πιθανή συμμετοχή του Έβανς: «Ήθελα να τον βάλω πρώτα με τον Προμηθέα, αλλά...»

Ο Μπαρτζώκας στάθηκε στον Κίναν Έβανς στη media day ενόψει Ζάλγκιρις.

Πολύ πιθανό να επιστρέψει και σε ματς της Euroleague ο Κίναν Έβανς.Ο γκαρντ των Πειραιωτών θα βρίσκεται κανονικά στην 12άδα του ματς με τη Ζάλγκιρις (12/11, 21:15). Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day ενόψει του ματς με τους Λιθουανούς και στάθηκε στον Αμερικανό γκαρντ.

«Δεν είχα σκοπό να τον χρησιμοποιήσω, πίστευα ότι πιο προοδευτικά που μπορούμε να πάμε είναι να παίξει το παιχνίδι την Κυριακή με προμηθέα και την επόμενη εβδομάδα να παίξει Euroleague. Αλλά ατυχώς για εμάς ο Νιλικίνα έχει ένα θέμα στον οπίσθιο μηριαίο που γι' αυτό και δεν έπαιξε καθόλου μετά το πρώτο διάστημα στο ματς για το πρωτάθλημα. Θα είναι έξω για αύριο οπότε ο Έβανς θα είναι στην 12άδα και ανάλογα το παιχνίδι θα χρησιμοποιηθεί ή όχι.

Σας είπα ότι γενικά είχα σκοπό να μην είναι αλλά λόγω ανάγκης θα είναι. Εννοείται ότι νιώθει ευχαριστημένος και χαρούμενος από το ντεμπούτο του. Δεν είναι πάντως ότι πατήσαμε ένα κουμπί, ακόμα χρειάζεται μία πρόοδος, το πώς παίζει, το πώς προπονείται, το πώς αποφεύγει άσχημα πράγματα. Είμαστε αισιόδοξοι, έχει κάνει καλή δουλειά και είναι ικανό μέλος της ομάδας

Για το αν περίμενε την... έκρηξη του Ράιτ: «Ναι, 100%. Έχει μεγάλη επιθετική ικανότητα. Αν μείνει στο παιχνίδι 15-20 λεπτά θα έχει 15 πόντους χωρίς να καταλάβεις. Έχει καλή ισορροπία στο πώς εκτελεί. Χαιρόμαστε πολύ με την εξέλιξή του. Είναι ο βασικός σέντερ και σε εμάς δεν μπορούσε να το βρει αυτό. Είχε κάποια προβλήματα υγείας πέρσι που τον ταλαιπώρησαν. Όλοι εδώ πέρα τον αγαπάμε και έχουμε πολύ καλή σχέση μαζί του, χαιρόμαστε πολύ που έχει ένα περιβάλλον που παίζει καλά εκεί».

Για Φρανσίσκο: «Έχει μεγάλη επίδραση, impact. Είναι ο βασικός playmaker, έχει εκτέλεση και δημιουργία, παίζει με μεγάλη ταχύτητα, με αυτοπεποίθηση. Πρέπει να αμυνθείς καλά απέναντί του, να είσαι συστηματικός και συνεπής. Ακόμα και αν βρει τις φάσεις, που θα τις βρει και σκοράρει, θα πρέπει να συνεχίσεις να εφαρμόζεις το πλάνο. Προφανώς στις μεγάλες νίκες που έκαναν είχε σημαντική επιρροή».

Πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει ομάδα που θέλγει με την απόδοση της. Δεν μπορείς να βρεις τρελά πράγματα αυτή τη στιγμή. Όταν παίζεις 4 ματς σε μια εβδομάδα, δεν μπορώ να ξέρω τι περιμένει ο κόσμος. Ένταση, καλές φάσεις σίγουρα. Συστηματικά ωραίο μπάσκετ είναι δύσκολο να δεις γιατί είναι πολλά τα ματς και δεν έχεις χρόνο να τα προετοιμάσεις. Πολλές φορές εκπλήσσεσαι και εσύ ο ίδιος με αυτό που θα δεις».