Ο Νίκος Παπαγγελής θα βρίσκεται στο ΣΕΦ για να συνομιλήσει με μικρούς φίλους του Ολυμπιακού, πριν το ματς με την ΑΕΚ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Ο Ολυμπιακός αναμένεται να φιλοξενήσει την ΑΕΚ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL (7/12 - 13:00, ΕΡΤ2 - Live στο Gazzetta), με τον Νίκο Παπαγγελή να δίνει το παρών.

Συγκεκριμένα, ο Παραολυμπιονίκης της ποδηλασίας θα συναντήσει τους μικρούς φίλους του Ολυμπιακού, πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, για μία συζήτηση μαζί του. Αφορμή, η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, που ήταν λίγες μέρες πριν, στις 3 Δεκεμβρίου.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Λίγο μετά την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3 Δεκεμβρίου) ο Ολυμπιακός τιμά με σεβασμό τους συνανθρώπους μας και καλεί πριν από τον αγώνα με την ΑΕΚ τους μικρούς του φίλους σε μια συνάντηση - συζήτηση με τον Παραολυμπιονίκη μας Νίκο Παπαγγελή.

Μαζί του θυμόμαστε ότι η προσβασιμότητα δεν είναι απλή επιλογή, αλλά υποχρέωση όλων μας. Στεκόμαστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που παλεύει, διεκδικεί και εμπνέει. Μαζί, κάνουμε τον αθλητισμό και την κοινωνία πραγματικά ανοιχτή για όλους. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να γίνουμε ΟΛΟΙ ΦΙΛΟΙ.

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου έλα στην Fun Fan Zone, για ένα διαφορετικό Sunday Funday Family Game. Στον αγώνα με αντίπαλο την ΑΕΚ ο Παραολυμπιονίκης Νίκος Παπαγγελής θα συνομιλήσει, θα παίξει και θα συμβουλεύσει τους μικρούς μας φίλους (έως 14 ετών).

Δώσε το «παρών» στον αγώνα με την ΑΕΚ για την Stoiximan GBL και γνώρισε από κοντά τον Νίκο Παπαγγελή δηλώνοντας συμμετοχή στην παρακάτω φόρμα.

* Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

* Ώρα έναρξης 11.30, διάρκεια 40 λεπτά».