Mε σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί η ΑΕΚ στο ΣΕΦ στο ματς της Κυριακής (13:00) κόντρα στον Ολυμπιακό για τη Stoiximan GBL.

Πολλά τα προβλήματα τραυματισμών στην ΑΕΚ ενόψει της μάχης στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό (7/12, 13:00). Η Ένωση θα παραταχθεί με αρκετές και σημαντικές απουσίες κόντρα στους Πειραιώτες για το ματς της Stoiximan GBL.

Δεν θα αγωνιστούν εξαιτίας προβλημάτων τραυματισμών, που αντιμετωπίζουν οι Κατσίβελης, Χαραλαμπόπουλος, Μπράουν και Κλαβέλ. Από την πλευρά του ο ΡαϊΚουάν Γκρέι συμμετείχε σε μέρος της σημερινής προπόνησης και θα παίξει κανονικά, δίνοντας λύσεις στην ομάδα του Μπαρτζώκα.

Ο Κλαβέλ εξακολουθεί να υποβάλλεται σε διαδικασία ιατρικών εξετάσεων για τον τραυματισμό του στο δεξιό ώμο. Ο Πορτορικάνος είχε υποστεί εξάρθρωση δεξιού ώμου στην προπόνηση της ΑΕΚ και έτσι βγήκε νοκ άουτ από την αναμέτρηση κόντρα στο σύνολο του Μπαρτζώκα.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, υπέστη ήπια τεντοπάθεια αχιλλείου, ενώ ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας και Γκρεγκ Μπράουν ταλαιπωρούνται από μυϊκό σπασμό στον προσαγωγό. Κάκωση ο Δημήτρης Κατσίβελης.