Σάκοτα: «Σημαντικότερο με Λέβιτσε, αλλά…»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στα ματς με Ολυμπιακό και Λέβιτσε, με την ΑΕΚ να έχει αρκετές απουσίες.

Πολλά τα προβλήματα τραυματισμών στην ΑΕΚ ενόψει της μάχης στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό (7/12, 13:00), αφού η Ένωση δεν θα έχει 4 παίκτες στο ΣΕΦ.

Δεν θα αγωνιστούν εξαιτίας προβλημάτων τραυματισμών, που αντιμετωπίζουν οι Κατσίβελης, Χαραλαμπόπουλος, Μπράουν και Κλαβέλ. Από την πλευρά του ο ΡαϊΚουάν Γκρέι συμμετείχε σε μέρος της σημερινής προπόνησης και θα παίξει κανονικά, δίνοντας λύσεις στην ομάδα του Σάκοτα.

Ο Σάλε στάθηκε στην αναμέτρηση που έρχεται, ενώ αναφέρθηκε και στο κρίσιμο ματς της Τετάρτης με την Λέβιτσε για το BCL, όπου με νίκη η Βασίλισσα θα είναι πρώτη στον όμιλο.

Αναλυτικά όσα είπε

«Δυστυχώς, το διάστημα της διακοπής δεν πήγε όπως το θέλαμε λόγω της γκαντεμιάς…

Πέρασαν τρεις εβδομάδες και πλέον πρέπει να δώσουμε το πρώτο επίσημο ματς αύριο για το Πρωτάθλημα και το τρίτο επίσημο στη σειρά στο Πρωτάθλημα, το άλλο Σάββατο, σε μία δύσκολη συγκυρία για εμάς, παίζοντας απέναντι σε δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Βέβαια, ίσως ακούγεται περίεργο, αλλά σημαντικότερο στη φάση αυτή για εμάς είναι το ματς της ερχόμενης Τετάρτης με τη Λέβιτσε στο γήπεδό μας, διότι με νίκη τερματίζουμε πρώτοι στον Όμιλό μας, που ήταν και είναι ο βασικός στόχος μας, και απ’ αυτό θα καθορισθεί η πορεία μας στο BCL.

Πάντα θέλουμε να παίζουμε όσο καλύτερα γίνεται απέναντι στον Ολυμπιακό όμως, έστω με τις δυσκολίες που περνάμε εξαιτίας των πολλών απουσιών. Τα ματς με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, έχουν πάντα μεγάλη σημασία και είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Αυτό θα επιδιώξουμε αύριο στο ΣΕΦ».