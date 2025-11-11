Ντόρσεϊ: «Σπουδαίο κομμάτι ο Έβανς, για Ράιτ και Γουίλιαμς Γκος μόνο αγάπη»
Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τη Ζάλγκιρις (12/11, 21:15) για τη Euroleague και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναφέρθηκε στο ματς και τον Κίναν Έβανς που θα είναι στην 12άδα. Δεν παρέλειψε να μιλήσει για τους πρώην συμπαίκτες του, Ράιτ και Γουίλιαμς Γκος.
«Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μία μάχη υψηλού επιπέδου. Να προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη στην έδρα μας. Είναι μεγάλο ματς στην αρχή της διαβολοβδομάδας».
Για τον Έβανς τόνισε: «Φέρνει ένα διαφορετικό επίπεδο στη θέση του point guard. Ελπίζω να διατηρήσει αυτό το momentum. Προφανώς είναι ακόμη αρχή, προσθέτει έναν δυναμικό παίκτη στη γραμμή των point guards. Σκοράρει καλά. Θα είναι ένα αξιόπιστο κομμάτι για εμάς. Να μείνει υγιής και θα είμαστε καλά, είναι ένα σπουδαίο κομμάτι για μας».
Για το αν θα είναι η σεζόν της καριέρας του αυτή που διανύουμε: «Δεν είμαι σίγουρος, έχει να κάνει με το πόσο σταθερός είσαι. Είναι καλή αρχή, πρέπει να συνεχίσω τον ρυθμό του, τη ρουτίνα μου, να είμαι σταθερός».
Για το αν θέλει να στείλει μήνυμα σε Ράιτ και Γουίλιαμς Γκος: «Κανένα μήνυμα. Ο Μόουζες παίζει πολύ καλά φέτος. Όταν βγαίνουμε στο παρκέ είμαστε πάντα ανταγωνιστικοί, με όποιον και αν παίζουμε. Ο Νάιτζελ πονάει, οπότε ελπίζω να γίνει καλά και να επιστρέψει. Μόνο αγάπη, αλλά μόλις βγούμε στο παρκέ θα γίνει μάχη».
