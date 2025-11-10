Φενέρμπαχτσε: Χάνει Γουίλμπεκιν, λόγω προβλήματος στο γόνατο
Ο Σκότι Γουίλμπεκιν θα στερήσει τις υπηρεσίες του στη Φενέρμπαχτσε λόγω οιδήματος που εμφάνισε στο γόνατο.
Έπειτα από τη ρήξη χιαστού που υπέστη την περασμένη χρονιά, ο Αμερικανός παρουσίασε οίδημα στο ίδιο γόνατο και θα πρέπει να μείνει εκ νέου εκτός δράσης.
Η επίσημη ενημέρωση της Φενέρμπαχτσε για τον Γουίλμπεκιν αναφέρει: «Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τον πόνο που ένιωσε ο παίκτης της ομάδας μας, Σκότι Γουίλμπεκιν, στο γόνατό του, εντοπίστηκε οίδημα στον χόνδρο του δεξιού γόνατος και έχει ξεκινήσει η θεραπεία για τον αθλητή μας.
Ευχόμαστε στον Σκότι Γουίλμπεκιν ταχεία ανάρρωση και ελπίζουμε να ενταχθεί στην ομάδα το συντομότερο δυνατό».
Ο γκαρντ της Φενέρμπαχτσε, σε πέντε αναμετρήσεις στη φετινή Euroleague, μέτρησε 9.2 πόντους, 0.8 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ μ.ο σε 17 λεπτά συμμετοχής.
