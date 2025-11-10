Τρόμος στην Κωνσταντινούπολη: Ένοπλος άνδρας εισέβαλε στα γραφεία του BeIN Sports (vid)

Νίκος Κικίδης
BeIN Sports
Πανικός στα γραφεία του BeIN Sports στην Κωνσταντινούπολη, όταν ένοπλος άνδρας εισέβαλε στο κτίριο και ζήτησε να μιλήσει με συγκεκριμένους αθλητικογράφους.

Τον απόλυτο τρόμο έζησαν εργαζόμενοι του τηλεοπτικού δικτύου BeIN Sports στην Κωνσταντινούπολη, όταν ένας άνδρας με πιστόλι στο χέρι εισέβαλε στο κτίριο και έσπειρε τον πανικό.

Συγκεκριμένα ο δράστης κατευθύνθηκε προς τα γραφεία του αθλητικού τμήματος και απαίτησε να μιλήσει με συγκεκριμένους αθλητικογράφους, κινητοποιώντας την παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων που κατέφτασαν στο κτίριο για να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Οι Αρχές προσπάθησαν να διαπραγματευτούν με τον δράστη, ο οποίος στο μεταξύ δεν δίστασε να στρέψει το όπλο μέχρι και στον εαυτό του. Ο λόγος βέβαια αποδείχθηκε εκ των υστέρων. Αφού το κτίριο εκκενώθηκε οι ειδικές δυνάμεις που κατέφτασαν στο σημείο κατάφεραν να συλλάβουν τον δράστη, ο οποίος αποδείχθηκε πως στην πραγματικότητα κουβαλούσε ψεύτικό όπλο.

 

Σύμφωνα με τα πρώτα ρεπορτάζ από την Τουρκία, ο άνδρας πρόκειται για τον σύζυγο μιας σεκιούριτι που εργάζεται στα γραφεία του τηλεοπτικού σταθμού και φέρεται να ζήτησε τον λόγο από συγκεκριμένους αθλητικογράφους που πρόσβαλαν τη γυναίκα του.

     

