Πανικός στα γραφεία του BeIN Sports στην Κωνσταντινούπολη, όταν ένοπλος άνδρας εισέβαλε στο κτίριο και ζήτησε να μιλήσει με συγκεκριμένους αθλητικογράφους.

Τον απόλυτο τρόμο έζησαν εργαζόμενοι του τηλεοπτικού δικτύου BeIN Sports στην Κωνσταντινούπολη, όταν ένας άνδρας με πιστόλι στο χέρι εισέβαλε στο κτίριο και έσπειρε τον πανικό.

Συγκεκριμένα ο δράστης κατευθύνθηκε προς τα γραφεία του αθλητικού τμήματος και απαίτησε να μιλήσει με συγκεκριμένους αθλητικογράφους, κινητοποιώντας την παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων που κατέφτασαν στο κτίριο για να αποτρέψουν τα χειρότερα.

beIN Sports'un televizyon binasına gelen şüpheli paniğe neden oldu: Üzerindeki silah oyuncak çıktıhttps://t.co/Oha5smNJBw pic.twitter.com/fWwcIdhiFY — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) November 10, 2025

Οι Αρχές προσπάθησαν να διαπραγματευτούν με τον δράστη, ο οποίος στο μεταξύ δεν δίστασε να στρέψει το όπλο μέχρι και στον εαυτό του. Ο λόγος βέβαια αποδείχθηκε εκ των υστέρων. Αφού το κτίριο εκκενώθηκε οι ειδικές δυνάμεις που κατέφτασαν στο σημείο κατάφεραν να συλλάβουν τον δράστη, ο οποίος αποδείχθηκε πως στην πραγματικότητα κουβαλούσε ψεύτικό όπλο.

Σύμφωνα με τα πρώτα ρεπορτάζ από την Τουρκία, ο άνδρας πρόκειται για τον σύζυγο μιας σεκιούριτι που εργάζεται στα γραφεία του τηλεοπτικού σταθμού και φέρεται να ζήτησε τον λόγο από συγκεκριμένους αθλητικογράφους που πρόσβαλαν τη γυναίκα του.