Τον Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ κλείνει σύμφωνα με πληροφορίες η Μπασκόνια, προκειμένου να ενισχύσει την γραμμή των ψηλών της στις εγχώριες υποχρεώσεις της, αλλά και στην Euroleague.

Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ βρίσκεται η Μπασκόνια! Ο 26χρονος σέντερ που αποδεσμεύεται από την Μπάγερν Μονάχου είναι ο παίκτης που θα εντάξει στο δυναμικό της η ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι για να θωρακίσει τη γραμμή των ψηλών.

Ο ΜακΚόρμακ δεν ήταν ο παίκτης που εμπιστεύονταν ο Γκόρντον Χέρμπερτ το προηγούμενο διάστημα γι’ αυτό βγαίνει στην αγορά και οι Βάσκοι φαίνεται πως τον έχουν πείσει να εγκατασταθεί στην Βιτόρια. Μάλιστα, άμεσα αναμένεται να υπάρξει ανακοίνωση για την απόκτηση του.

Με την Μπάγερν ο ΜακΚόρμακ έχει στο ξεκίνημα της σεζόν αγωνιστεί σε 9 παιχνίδια και μετράει 5 πόντους και 3.2 ριμπάουντ σε 13.4 λεπτά συμμετοχής. Πέρσι ο Αμερικανός σέντερ αγωνίστηκε σε 28 ματς στην EuroLeague με την Αρμάνι Μιλάνο και την Άλμπα Βερολίνου έχοντας κατά μέσο όρο 8,4 πόντους και 4,6 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Οι διαπραγματεύσεις της Μπασκόνια με την πλευρά του παίκτη είναι σε προχωρημένο στάδιο και πλέον είναι θέμα χρόνου η επισημοποίηση της συμφωνίας των δυο πλευρών.