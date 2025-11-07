Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ο Κένεθ Φαρίντ, καθώς με ανακοίνωσή της η ομάδα του, Ταϊβάν Γκόστχοκς, γνωστοποίησε ότι σύλλογος από την Ευρώπη πλήρωσε το buy-out και αποχωρεί άμεσα.

Ένα από τα κενά που έχουν προκληθεί στη θέση «5» καλύπτει άμεσα ο Παναθηναϊκός, καθώς ο πολύπειρος σέντερ Κένεθ Φαρίντ, πρέπει να θεωρείται ήδη παίκτης του «τριφυλλιού».

Συγκεκριμένα, η ομάδα από την Ταϊβάν στην οποία ανήκε μέχρι και σήμερα ο 35χρονος, γνωστοποίησε ότι «ομάδα από την Ευρώπη», χωρίς να την αποκαλύπτει, πλήρωσε το Buy-out που προβλεπόταν στο συμβόλαιό του, ο παίκτης θέλει να αποχωρήσει και ως εκ τούτου δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην καριέρα του.

Μάλιστα, φιλοξενούνται και δηλώσεις του παίκτη μέσω των οποίων εξηγεί την απόφασή του.

Η ανακοίνωση της ομάδας από την Ταϊβάν:

«Οι Taiwan Steel Falcons ανακοινώνουν τη ρήτρα εξαγοράς του συμβολαίου του Κένεθ Φαρίντ, αποχωρώντας επίσημα από την ομάδα. Η ομάδα του εύχεται ειλικρινά ένα επιτυχημένο μέλλον στο μπάσκετ

Οι Taiwan Steel Falcons έλαβαν ειδοποίηση από την ομάδα μάνατζερ του Φαρίντ νωρίς σήμερα το πρωί (7) ότι, σύμφωνα με τη «ρήτρα αποχώρησης» στο συμβόλαιό του, ο παίκτης θα μεταγραφεί σε επαγγελματική ομάδα στην Ευρώπη.

Ενώ η ομάδα είναι βαθιά λυπημένη για την αποχώρησή του, σέβεται την απόφαση του παίκτη και του πρακτορείου του και εύχεται ειλικρινά στον Φαρίντ τα καλύτερα για το μέλλον.

Λόγω της διαδικασίας μεταγραφής, ο Φαρίντ θα χάσει τον αυριανό (8ο) εκτός έδρας αγώνα εναντίον των Fubon Braves. Οι Taiwan Steel Falcons τον ευχαρίστησαν για τη σκληρή δουλειά και τη συνεισφορά του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην ομάδα και του ευχήθηκαν συνεχή επιτυχία στο νέο του ταξίδι στο μπάσκετ.

Ο Φαρίντ είπε: «Δεν περίμενα να πω αντίο τόσο σύντομα. Είμαι πολύ ευγνώμων στην ομάδα Taiwan Steel που φρόντισε εμένα και την οικογένειά μου. Ευχαριστώ επίσης ιδιαίτερα τους Ταϊβανέζους οπαδούς για τον ενθουσιασμό τους, που έκανε κάθε μέρα εδώ να είναι ιδιαίτερα ζεστή. Ελπίζω να έχω την ευκαιρία να παίξω ξανά στην Ταϊβάν στο μέλλον».