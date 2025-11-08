Κούβαρης στο Gazz Floor by Novibet: «Στόχος να έρθει άμεσα ο Φαρίντ στην Αθήνα για να παίξει στην διαβολοβδομάδα, θέλει και Μπάσεϊ ο Παναθηναϊκός»

Ο Γιώργος Κούβαρης μιλώντας στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet» ανέφερε ότι τελειώνει η μεταγραφή του Κένεθ Φαρίντ προκειμένου να ενσωματωθεί στον Παναθηναϊκό και να ακολουθήσει την αποστολή σε Παρίσι και Μαδρίτη, ενώ αναφέρθηκε και στο ενδιαφέρον για τον Τσαρλς Μπάσεϊ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει βγει στην αγορά ψάχνοντας δύο παίκτες και ο Γιώργος Κούβαρης αναφέρθηκε στους Κένεθ Φαρίντ και Τσαρλς Μπάσεϊ.

Αρχικά ξεκαθάρισε ότι ακόμα δεν έχει πληρωθεί το buy out στην ομάδα του στην Ταϊβάν, τους «Γκοστχοκς» παρά το γεγονός ότι στην ανακοίνωση της αποδέσμευσης ανέφεραν ότι έχει γίνει από ομάδα της Euroleague «φωτογραφίζοντας» την μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό.

Παρόλα αυτά κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ακόμα ωστόσο αναμένεται να γίνει άμεσα ώστε ο Κένεθ Φαρίντ να βρεθεί άμεσα στην Αθήνα για να προπονηθεί με τους «πράσινους»: «Ο Φαρίντ θα είναι ο παίκτης που θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού και γίνεται προσπάθεια ώστε ο παίκτης να είναι μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα ώστε να προπονηθεί και να συμπεριληφθεί στην αποστολή για την διπλή αγωνιστική και τα πολύ δύσκολα παιχνίδια σε Παρίσι και Μαδρίτη. Ο Φαρίντ θα υπογράψει δίμηνο συμβόλαιο και θα έχει τον ρόλο του συμπληρωματικού σέντερ».

Όσον αφορά το ενδιαφέρον για τον Τσαρλς Μπάσεϊ; «Γίνονται προσπάθειες ώστε ο πρώτος σέντερ που θα μοιράζεται τον ρόλο με τον Ρισόν Χολμς να είναι ο Τσαρλς Μπάσεϊ. Είχε ένα 10ημερο συμβόλαιο με τους Γκρίζλις το οποίο και έληξε. Όλοι οι Αμερικανοί, αυτής της ηλικίας θέλουν να παραμείνουν στο NBA και να διεκδικήσουν μια θέση. Όμως αν του προσφερθεί ρόλο και συμβόλαιο με επταψήφιο νούμερο που προτίθεται να κάνει κάνει ο Παναθηναϊκός, τότε μπορούν να τον δελεάσουν »