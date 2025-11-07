Δείτε τη 12άδα του Ολυμπιακού απέναντι στην Παρτίζαν για την 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Παρτίζαν στην 9η αγωνιστική της EuroLeague και οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν πλήρεις, πάντα με την εξαίρεση του Κίναν Έβανς.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του τόσο τον Εβάν Φουρνιέ, όσο και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Αμφότεροι ταλαιπωρήθηκαν από ίωση και θα αγωνιστούν κανονικά στην αποψινή αναμέτρηση, ενώ εκτός έμειναν οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου, Κώστας Αντετοκούνμπο και Κίναν Έβανς.

Θυμίζουμε πως ο τελευταίος, είναι πολύ πιθανό να κάνει το ντεμπούτο του την Κυριακή, στην αναμέτρηση της Stoiximan GBL απέναντι στην Καρδίτσα (9/11 - 13:00), έχοντας δηλωθεί πλέον και στο ρόστερ του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η 12άδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Παρτίζαν