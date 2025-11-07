Ο Εβάν Φουρνιέ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ξεπέρασαν τη γρίπη και θα είναι στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού απέναντι στην Παρτίζαν.

Ο Ολυμπιακός ψάχνει να συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών στη Euroleague και υποδέχεται την Παρτίζαν στο ΣΕΦ (21:15, 7/11).

Σύμφωνα με την πρόσφατη ενημέρωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, o Εβάν Φουρνιέ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ξεπέρασαν την γρίπη που τους ταλαιπωρούσε και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για την αναμέτρηση απέναντι στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο ίδιος ο Έλληνας τεχνικός είχε φανεί αισιόδοξος αναφορικά με τη συμμετοχή τους στις δηλώσεις του στη media day του Ολυμπαικού για το ματς λέγοντας: «Χθες ο Φουρνιέ ήταν άρρωστος και δεν ήρθε. Δεν θα κάνει προπόνηση σήμερα. Ελπίζω ότι αύριο θα είναι στην αποστολή και ο Μιλουτίνοφ που ήταν άρρωστος, μου είπε ο γιατρός πως και αυτός θα κάνει προπόνηση σήμερα και θα είναι αύριο. Είμαι αισιόδοξος πως θα τα ξεπεράσουν και θα είναι στη διάθεση της ομάδας για να παλέψουμε το ματς».