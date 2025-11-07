Ολυμπιακός: Στη διάθεση του Μπαρτζώκα Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ απέναντι στην Παρτίζαν
Ο Ολυμπιακός ψάχνει να συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών στη Euroleague και υποδέχεται την Παρτίζαν στο ΣΕΦ (21:15, 7/11).
Σύμφωνα με την πρόσφατη ενημέρωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, o Εβάν Φουρνιέ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ξεπέρασαν την γρίπη που τους ταλαιπωρούσε και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για την αναμέτρηση απέναντι στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Ο ίδιος ο Έλληνας τεχνικός είχε φανεί αισιόδοξος αναφορικά με τη συμμετοχή τους στις δηλώσεις του στη media day του Ολυμπαικού για το ματς λέγοντας: «Χθες ο Φουρνιέ ήταν άρρωστος και δεν ήρθε. Δεν θα κάνει προπόνηση σήμερα. Ελπίζω ότι αύριο θα είναι στην αποστολή και ο Μιλουτίνοφ που ήταν άρρωστος, μου είπε ο γιατρός πως και αυτός θα κάνει προπόνηση σήμερα και θα είναι αύριο. Είμαι αισιόδοξος πως θα τα ξεπεράσουν και θα είναι στη διάθεση της ομάδας για να παλέψουμε το ματς».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.