Ο Κίναν Έβανς ετοιμάζεται για την επιστροφή του στη δράση, με τον Ολυμπιακό να τον δηλώνει στο ρόστε της Stoiximan GBL.

Ο Κίναν Έβανς αποτελεί μια επένδυση για τον Ολυμπιακό, η οποία επιτέλους θα αποδόσει καρπούς, με τον Αμερικανό να μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στην δράση.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε τοποθετηθεί στην media day ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με την Παρτίζαν (7/11, 21:15), με τον Έλληνα κόουτς να δηλώνει πως ο Έβανς έχει κάνει μερικές καλές προπονήσεις και πως το ντεμπούτο του αναμένεται να είναι την Κυριακή κόντρα στην Καρδίτσα (9/11, 13:00).

«Χάρηκα πολύ, έκανε δύο πολύ καλές προπονήσεις. Νιώθει καλά αλλά πρέπει να προσέχω τι λέω, όχι για να μην τον ματιάσω, αλλά είναι ιδιαίτερη περίπτωση μετά από τέτοια απουσία. Νομίζω θα ντεμπουτάρει στο ματς της Κυριακής», ήταν τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον Κίναν Έβανς.

Όλα τα παραπάνω παίρνουν πλέον μορφή, με τον Κίναν Έβανς να δηλώνεται στο ρόστε της Stoiximan GBL και να μετρά πλέον αντίστροφα για την επιστροφή του σε επίσημο αγώνα, ο οποίος θα είναι και ο πρώτος του με την φανέλα του Ολυμπιακού.