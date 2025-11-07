Οι πρώτες δηλώσεις του Κενέθ Φαρίντ μετά την αποχώρησή του από την ομάδα της Ταϊβάν στην οποία αγωνιζόταν μέχρι πρότινος.

Ένα από τα κενά που έχουν προκληθεί στη θέση «5» καλύπτει άμεσα ο Παναθηναϊκός, καθώς ο πολύπειρος σέντερ Κένεθ Φαρίντ, πρέπει να θεωρείται ήδη παίκτης του «τριφυλλιού».

Όλο αυτό συμβαίνει καθώς το πολυαναμενόμενο comeback του Γάλλου σέντερ θα καθυστερήσει σύμφωνα μετά τα όσα προέκυψαν από τη νέα μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε. Οι εξελίξεις τρέχουν γύρω από την απόκτηση του Φαρίντ , με την ομάδα από την Ταϊβάν στην οποία ανήκε μέχρι και σήμερα ο 35χρονος, να γνωστοποιεί ότι «ομάδα από την Ευρώπη», χωρίς να την αποκαλύπτει, πλήρωσε το Buy-out που προβλεπόταν στο συμβόλαιό του, ο παίκτης θέλει να αποχωρήσει και ως εκ τούτου δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην καριέρα του.

Η δήλωση του Φαρίντ: «Δεν περίμενα να πω αντίο τόσο σύντομα. Είμαι πολύ ευγνώμων στην ομάδα Taiwan Steel που φρόντισε εμένα και την οικογένειά μου. Ευχαριστώ επίσης ιδιαίτερα τους Ταϊβανέζους οπαδούς για τον ενθουσιασμό τους, που έκανε κάθε μέρα εδώ να είναι ιδιαίτερα ζεστή. Ελπίζω να έχω την ευκαιρία να παίξω ξανά στην Ταϊβάν στο μέλλον».

Μάλιστα ο 35χρονος σέντερ προχώρησε και σε ανάρτηση μέσω Instagram story στο προσωπικό του λογαριασμό γράφοντας: «"Τι είναι το Tawakkul;" Σημαίνει ότι δεν βλέπω τη λύση, δεν ξέρω τι θα συμβεί αύριο, αλλά ξέρω ένα πράγμα με σιγουριά, και αυτό είναι: "Πράγματι, ο Κύριός μου είναι μαζί μου· θα με καθοδηγήσει"(Κοράνι 26:62)».