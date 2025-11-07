Ο Κένεθ Φαρίντ αναμένεται να είναι ο νέος σέντερ του Παναθηναϊκού έχοντας μία μικρή εμπειρία από την EuroLeague. Ποιο είναι το αποτύπωμα που άφησε;

Δυσάρεστες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ και την επανεκτίμηση της κατάστασής του όσον αφορά την επιστροφή του στην ενεργό δράση. Το πολυαναμενόμενο comeback του Γάλλου σέντερ θα καθυστερήσει σύμφωνα μετά τα όσα προέκυψαν από τη νέα μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε και πλέον ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην αγορά ψάχνοντας και δεύτερο ψηλό.

Γι' αυτόν τον λόγο οι πράσινοι έχουν βγει στην αγορά για δύο ψηλούς, ένας εκ των οποίων αναμένεται να είναι ο πολύπειρος Κένεθ Φαρίντ με μακρά θητεία στο ΝΒΑ και που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Ταϊβάν με τη φανέλα των «TSG GhostHawks».

Ο Κένεθ Φαριντ είχε ένα σύντομο πέρασμα από την EuroLeague το 2021, φορώντας τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας. O 35χρονος σέντερ υπέγραψε με την ρωσική ομάδα την 1η Οκτωβρίου 2021, ερχόμενος ως λύση στη γραμμή των ψηλών πίσω από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ωστόσο, η αγωνίστηκε μόλις σε 7 παιχνίδια στη EuroLeague, μετρώντας 2.6 πόντους και 2.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Στις 17 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους αποχώρησε από την ΤΣΣΚΑ, ολοκληρώνοντας έτσι ένα σύντομο κεφάλαιο της καριέρας του στα ευρωπαϊκά παρκέ, χωρίς να καταφέρει να αφήσει κάποιο ουσιαστικό αποτύπωμα.